الإمارات.. وجهة نجوم العالم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشهد الإمارات نقلة سياحية كبيرة بفضل الرؤية المستقبلية والتخطيط الجيد للقطاع السياحي، وخلال السنوات الأخيرة أصبحت الدولة أهم وجهة سياحية في منطقة الشرق الأوسط، متفوقة على مدن سياحية عريقة، وبجانب عشرات الملايين من السائحين الذين يزورون الدولة سنوياً، يختار نجوم السينما العالميون أبوظبي ودبي لقضاء عطلاتهم والاستمتاع بأجوائها الساحرة خاصة في فترة الشتاء، ويشاركون جمهورهم من كافة أنحاء العالم عبر صفحات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لهم أثناء زيارة أجمل معالم الإمارات ووجهاتها السياحية والتاريخية والتراثية والطبيعية الجذابة وخياراتها وتضاريسها المتنوعة من شواطئ وجبال وأودية وصحارى ومحميات طبيعية.

ولا تقتصر زيارات نجوم السينما العالمية إلى الإمارات على الراحة والاستجمام، بل قام عدد كبير منهم بتنفيذ بعض الأعمال الفنية الخاصة في الدولة، فيما قام آخرون بإطلاق أفلام ترويجية عن الإمارات، ونالت مقاطع الفيديو والصور التي نشروها عبر حساباتهم بمواقع التواصل انتشاراً كبيراً، وحصدت ملايين المشاهدات، لترسخ مكانة الإمارات كقبلة لنجوم ومشاهير العالم.

قائمة أمنيات ويل سميث

ويل سميث أحد النجوم العالميين الذي أصبحوا هم وعائلاتهم ضيوفاً معتادين في مدينة دبي، إذ يحرص على زيارتها عدة مرات خلال العام، ومنذ فترة اختار سميث الإمارة مسرحاً لتصوير برنامجه «قائمة أمنيات ويل سميث»، فهو يعتبرها مكاناً لقهر مخاوفه وتحقيق أمنياته، وتضم السلسلة ست حلقات منفصلة تسلط الضوء على سحر المدينة وجاذبية معالمها، وما تقدمه من تجارب جديدة، غير مسبوقة في نوعيتها وجودتها.

شاروخان

شاروخان: بلدي الثاني

من أبرز النجوم العالميين الذين يحرصون على زيارة الإمارات ليستمتعوا بأماكنها السياحية الخلابة، النجم البوليوودي شاروخان الذي يعتبر الإمارات بلده الثاني، ويعشقها ويتعلق بها كثيراً رغم رحلاته المستمرة إلى معظم دول العالم، ويؤكد دائما أنه يحب التجول على شواطئ الإمارات، ويعشق برج خليفة والصحراء ورحلات السفاري.

ونفذ شاروخان منذ فترة فيلماً ترويجياً عن دبي بعنوان «كن ضيفي»، الذي أطلقته دائرة السياحة والتسويق التجاري بالإمارة، ويظهر الفيلم سلسلة مغامرات شاروخان المذهلة وغير المتوقعة في دبي، حيث يقوم من خلال الفيلم برحلة لاستكشاف معالم دبي السياحية في قالب مشوّق يظهر تنوع العروض التي تمتاز بها الإمارة، وتتكون سلسلة «كن ضيفي» من 4 أجزاء في مواقع بارزة وشهيرة على مستوى دبي، ضمت كلاً من الوجهات الترفيهية «ليجولاند»، و«حدائق بوليوود» في «دبي باركس آند ريزورتس»، وأماكن مميزة مثل دبي أكواريوم، ونافورة دبي، وفندق ذا بالاس داون تاون.

توم كروز

توم كروز وسحر الصحراء

اختار الفنان العالمي توم كروز أبوظبي ودبي لتصوير بعض أجزاء سلسلته أفلامه الشهيرة «مهمة مستحيلة»، معتبراً أن الإمارات موقع مثالي لصناعة أفلام عالمية لما تضمه من أماكن خلابة ومواقع متميزة ومعمار رائع، لافتاً إلى أنه يستثمر تواجده في الإمارات كل فترة، للاستمتاع بأجوائها الجميلة وأماكنها السياحية الساحرة، مؤكداً أنه لم يتوقع أن أحلامه في مرحلة الطفولة في التعرف إلى خصوصية الشرق وسحر الصحراء، يمكن أن تكون قابلة للتحقق، وفي بلد جميل ومتطور مثل الإمارات.

جوينيث بالترو

جوينيث بالترو: لحظات جميلة

وصفت الممثلة والمغنية الأميركية جوينيث بالترو زيارتها لأسواق دبي بالفريدة، وذكرت أنها كانت تصور كل شيء يحيط بها لتوثق هذه اللحظات الجميلة، كما استمتعت بشواطئ دبي الساحرة، وممارسة الأنشطة المائية مثل التزلج الهوائي، ومشهد غروب الشمس، وتشكيله لوحة فنية مع برج العرب عند الشاطئ.

كيت هدسون

كيت هدسون: مجتمع نابض بالحياة

أعربت الفنانة الأميركية كيت هدسون عن سعادتها البالغة لزيارتها حي الفهيدي التاريخي، وبيت الشاي العربي التقليدي، كما قضت الكثير من الوقت في استكشاف شوارع دبي القديمة، وقالت: من المذهل وجود مجتمع فني وموسيقي نابض بالحياة في قلب هذه المدينة الحديثة، والمستقبلية، وأضافت: لطف الناس هو ما جعل زيارتي مدهشة، وهذا هو السبب في أنني سأعود مجدداً.

زوي سالدانا

زوي سالدانا في تجربة بدوية

حرصت الفنانة الأميركية زوي سالدانا على استكشاف الصحراء العربية من فوق ظهر الخيل، وعايشت مفردات الحياة البرية، مثل الصقر، والمها العربي، والغزال، والثعلب الرمل، وعاشت تجربة البدو في أدق تفاصيلها في مخيم وسط الصحراء، وقضت يوماً بين الكثبان الرملية، واستمتعت بركوب الجمال، وتذوق المأكولات الإماراتية، مؤكدة أن التنوع الذي شعرت به في الإمارات مثالي، من ركوب الخيل عند شروق الشمس، إلى مشاهدة الغروب من ارتفاع 150 متراً، وقالت: إنها تتوق لإحضار أولادها ليشاركوها المغامرة.

كاميليا كابيلو

كاميليا كابيلو: الإمارات ساحرة

ووصفت النجمة العالمية كاميليا كابيلو الإمارات بأنها ساحرة، خصوصاً بعد زيارتها لأبوظبي ودبي والاستمتاع بأبرز أماكنهما السياحية والتراثية المتميزة، وشاركت النجمة متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ«انستغرام» مجموعة من أجمل صورها خلال قضاء إجازتها في الإمارات، وقد زارت النجمة أبرز معالم الدولة، كما ذهبت في مغامرة إلى الصحراء، ووصفتها بإحدى أكثر التجارب روعة.

3 نجمات في مغامرات استكشافية

خلال زيارتهن إلى دبي قدمن النجمات الثلاث زوي سالدانا وكيت هدسون وجوينيث بالترو فيديو ترويجي لصالح دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وصورت النجمات الثلاث مقاطع ترويجية للإمارة، حيث تظهر كل واحدة في مغامرة استكشافية في أحد الأماكن المثيرة التي تشتهر بها مدينة دبي من السوق القديم إلى الصحراء والتفاعل مع السكان المحليين، واعتبروها فرصة ذهبية للاستمتاع بأبرز وجهات دبي السياحية، وقد جرى تصوير الفيلم خلال ثمانية أيام، وضم طاقمه أكثر من 30 جنسية.