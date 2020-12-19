منى زكي: «جائزة فاتن حمامة».. مسؤولية كبيرة

محمد قناوي (القاهرة)

استطاعت النجمة منى زكي باختياراتها أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، ولم تقدم أعمالاً لمجرد التواجد، واحتفظت ببريقها، بالإضافة إلى احترام الجمهور، لذلك كرمها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة، بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز. وقالت منى: حصولي على الجائزة أسعدني وشرف كبير، ويجعلني في الوقت نفسه أشعر بمسؤولية كبيرة لأن الجائزة تحمل قيمة عظيمة، وهي اسم سيدة الشاشة العربية، وأعربت عن فخرها بالمجهود الذي بذلته طوال سنوات عملها بالفن، وتقدمت بالشكر لكل زميل ومخرج وكاتب كان سبباً في هذا التكريم.

أوضحت منى زكي، أنها تستعد لتصوير عدة أفلام جديدة منها، فيلم «القاهرة مكة»، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ويناقش موضوعاً اجتماعياً مهماً، وتكشف الأحداث هوية «مكة»، وما إذا كانت شخصية أم مكاناً.

ويتم خلال أيام عقد جلسات عمل مكثفة لوضع الخطوط العريضة وترشيح الأبطال المشاركين ووضع خطة زمنية لبدء التصوير، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.

«السرب»

وقالت منى: إنها تعاقدت مؤخراً على المشاركة في فيلم «السرب» مع أحمد السقا، تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج أحمد نادر جلال، وتبدأ في تصويره خلال الأيام المقبلة، كما تعاقدت على فيلم مصري لبناني يتم تصويره في دبي، وتغادر إليها لتعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة، ولم يستقر صناعه على اسمه النهائي. وأوضحت أنها انتهت من تصوير فيلم «العنكبوت»، بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وعبرت منى زكي عن سعادتها بنجاح أحدث أفلامها في دور العرض حالياً وهو «الصندوق الأسود»، إخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ويشارك في بطولته محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة. وقالت: أعجبتني قصة الفيلم المختلفة كونها تنتمي لنوعية التشويق والإثارة، حيث تتناول الأحداث تعرض سيدة لهجوم لصوص على منزلها لسرقتها.

مشاهد أخيرة

وأضافت أنها تقوم حالياً بتصوير المشاهد الأخيرة في مسلسلها الرمضاني «تقاطع طرق»، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي ويناقش المشاكل الزوجية، حيث تلعب شخصية مهندسة زراعية تتزوج صاحب مزرعة تعمل لديه، وتكتشف ارتباطه بأخرى، إضافة إلى مزاولته تجارة مشبوهة.

وأوضحت أنها تخاف من الشهرة ولم تكن هدفاً تسعى إليه، ولها طقوس قبل التصوير، حيث تفضل أن تسترخي وتسمع الموسيقى وتشعل البخور في غرفتها، وتحفظ الحوار قبل التصوير بيوم.

وأشارت إلى أنها تأثرت نفسياً كثيراً بشخصية السندريلا سعاد حسني، ولم تتخلص منها بسهولة، لأنها عكس شخصيتي تماماً، فقد أرهقني التحضير لها حتى لا أقدم تقليداً لها.