5 هرمونات ترتبط بزيادة الوزن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد تقرير طبي نشره موقع «Times of India»، أن تحقيق التوازن بين الهرمونات من أهم العوامل التي تلعب دوراً حاسماً عندما يتعلق الأمر بالتخلص من كيلوجرامات عدة زائدة، حيث تؤثر على المزاج والتمثيل الغذائي والشهية، موضحاً أن هناك 5 هرمونات تساعد على فقدان الوزن:

الأنسولين

الأنسولين هرمون يفرزه البنكرياس مسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، وعندما يكون وزنك زائداً، فإن مستويات الأنسولين في الجسم تفقد توازنها، ما يجعل من الصعب خسارة الوزن. ولموازنة مستوى الأنسولين، عليك تقليل الحلوى والنشويات في نظامك الغذائي، وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

الكورتيزول

الكورتيزول هرمون التوتر الذي ينتجه الجسم، عندما يشعر الشخص بضغط كبير، ويرتبط بالأنسولين، حيث يؤدي إلى ارتفاعه، ما يجعل من الصعب التخلص من الكيلوجرامات.

ويعتبر التأمل والنوم الهادئ لمدة 8 ساعات أسهل طريقتين للتحكم في مستوى الكورتيزول.

الجريلين

الجريلين يُعروف باسم هرمون الجوع، وتفرزه المعدة عندما تكون فارغة، حيث يُرسل إشارة إلى منطقة بالمخ تحث الشخص على تناول الطعام. إلا أن الدراسات وجدت أن مستوى الجريلين في الأشخاص الذين يعانون السمنة لا ينخفض كثيراً بعد تناول الطعام، ويظلون يشعرون بالجوع، بما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. ويعد تجنب السكر وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين بعضاً من طرق التحكم في هذا الهرمون.

الليبتين

يتم إنتاج الليبتين من الخلايا الدهنية في الجسم، وهو مسؤول عن تقليل الجوع وجعلك تشعر بالشبع، ويرسل هذا الهرمون إشارة إلى الدماغ بأنه يتم تخزين كمية كافية من الدهون، بما يمنع الشخص من الإفراط في تناول الطعام.

وهناك سببان محتملان لذلك هما ارتفاع مستويات الأنسولين والالتهاب في منطقة ما تحت المهاد، وللسيطرة على هرمون الليبتين، يجب تناول الأطعمة المضادة للالتهابات، وممارسة الرياضة والنوم الجيد.

الإستروجين

الإستروجين هرمون مسؤول عن تطور الصفات الأنثوية، إلا أن زيادة أو قلة مستوياته تؤدي إلى زيادة الوزن.

وللتحكم في مستوى الإستروجين، من المهم إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة، وتناول الخضراوات الورقية والغنية بالألياف.