حمامات الساونا الفنلندية في قائمة التراث

هلسنكي (أ ف ب)

أدرجت اليونسكو حمامات الساونا، التي تعدّ طقساً أساسياً من الممارسات الحياتية للفنلنديين، في قائمتها للتراث غير المادي للبشرية., وأشار بيان صادر عن المنظمة الأممية إلى أن «ثقافة الساونا في فنلندا جزء لا يتجزّأ من حياة غالبية السكان.. وأنها أكثر بكثير من مجرّد حمامات للاغتسال»

ويعود تقليد حمامات البخار الجاف إلى مئات السنوات في فنلندا حيث يتوافر ثلاثة ملايين حمام من هذا النوع تقريباً لخدمة نحو 5.5 مليون نسمة.. وتستقطب مقصورات الساونا، واسعة الانتشار، الفنلنديين على اختلاف أعمارهم، إذ يلجؤون إليها للتنفيس عن الضغوط الحياتية وسط حرارة تصل تقريبا إلى 85 درجة مئوية.