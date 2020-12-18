افتتاح استوديو «عالم ماجد» في «كيدزانيا ياس مول»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بعد النجاح الذي تحققه يوميا عبر جميع منصاتها، أعلنت «عالم ماجد» التابع لأبوظبي للإعلام، عن افتتاح استوديو «عالم ماجد» في «كيدزانيا» بـ«ياس مول»، والذي يهدف إلى تعزيز تفاعل الأطفال مع شخصياتهم الكرتونية المُحببة عبر عدد من الأنشطة التفاعلية التي تتمحور حول إنتاج المحتوى والأفلام الكرتونية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم أمس الأول بحضور أسماء الفهيم، المدير التنفيذي لدائرة النشر بالإنابة، ومريم السركال، مدير منصات عالم ماجد، بالإضافة إلى نخبة من مقدمي قناة ماجد.

وتأتي هذه المبادرة بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للإعلام الرامية إلى التركيز بشكل رئيسي على الاستجابة لتطلعات الجمهور عبر ريادة إنتاج المحتوى وتطوير المنصات الرقمية، إلى جانب تحقيق مستهدفات عالم ماجد في تعريف الجمهور بشخصياته الكرتونية وتقديم محتوى ترفيهي متكامل يحاكي اهتمامات الطفل العربي ويسهم في إثراء معرفته وثقافته.

مريم السركال والحضور أثناء الافتتاح (الصور من المصدر)

ويتيح استوديو عالم ماجد التفاعلي لجميع زوار كيدزانيا أبوظبي فرصة صنع شخصياتهم المُفضلة من عالم ماجد، مثل أمونة وشقيقيها سيف وعلي، فطين ودانة والروبوت شهيرو، النقيب خلفان والمساعد فهمان والملازم مريم، إلى جانب تطوير فيلم قصير مستوحى من مخيلاتهم لخلق تصور قصصي لشخصياتهم بتقنية «ستوب موشن»، مع استخدام خلفيات وموسيقى مشابهة للرسوم المتحركة الأصلية، حيث سيحصل الأطفال على نسخة من الشخصيات والأفلام التي صنعوها.

وقالت مريم السركال، مدير منصات عالم ماجد: «نسعى من خلال هذه الخطوة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال وجذبهم للمشاركة في مثل هذه الأنشطة التفاعلية المُبتكرة التي تعزز من مخيلتهم وتسمح لهم بإبراز إمكاناتهم الإبداعية، فضلاً عن تعزيز التواصل مع شخصيات عالم ماجد الشهيرة بما يدعم حضور ومكانة عالم ماجد ودوره الريادي في صناعة المحتوى الترفيهي والرقمي والشخصيات الكرتونية للأطفال».

ويشار إلى أن «عالم ماجد» يقدم محتوى ترفيهياً متكاملاً يحاكي اهتمامات الطفل العربي ويسهم في إثراء معرفته وثقافته، ويضم مجلة ماجد الشهرية، إلى جانب منصات رقمية جديدة.. كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد ومحدث لمجلة ماجد لتصبح مكتبة رقمية للطفل العربي، وذلك إلى جانب قناة ماجد التلفزيونية.

الاستوديو يتيح للأطفال تطوير فيلم مستوحى من مخيلاتهم

فطين

«فطين» طفل في السابعة من عمره، ذكي ولديه شغف دائم بكل ما هو جديد، ويعيش مع والديه وأخته والروبوت الشهير «شيهيرو» الذي يساعده في الحصول على المعلومات من المكتبة الكبيرة الموجودة في المنزل، كما أن لديه في منزله معملاً صغيراً ساعده والداه على تجهيزه بالأدوات.

ويعد «فطين» من أنجح المسلسلات التي تعرضها قناة ماجد، حيث حافظت الحلقات التلفزيونية على شكل الشخصية وأسلوبها كما جاءت في المجلة، وهو مسلسل يزرع في الطفل العربي حب التفكير الإبداعي والابتكاري، ويشجعه على طرح الأسئلة والبحث لإيجاد الإجابات عنها.

وتم تقديم هذه الشخصية بطريقة احترافية بما يتناسب مع العرض التلفزيوني، حيث يتم عرض المعلومة العلمية بطريقة جذابة، وتتميز الحلقات بوجود إطار عام لها، بحيث تنتهي بتوصل «فطين» لاختراع شيء أو يجرب نظرية علمية لها علاقة بسير أحداث الحلقة، وأن تكون هذه الاختراعات قابلة لأن يطبّقها الطفل، كما تجسد هذه الشخصية قيم التسامح والتعايش التي يتميز بها مجتمع الإمارات، حينما يظهر أصدقاء «فطين» من جنسيات مختلفة، وهو واقع في الحياة والمدارس، على اعتبار أنه من المهم أن الطفل يحب أن يشاهد عملاً يجسد حياته ويشبهها.

تفاعل الأطفال مع شخصياتهم المحببة

«أمّونة»

أشهر شخصيات قناة ماجد وأكثرهم شعبية، لا يتجاوز عمرها الخامسة، لكن طاقتها ومخيلتها وإبداعاتها لا حدود لها، وفي حلقات مسلسلها يتعرّف الأطفال على عالمها الذي يمتزج فيه الواقع بالخيال، لتتحوّل يومياتها، التي قد تبدو عادية إلى حكايات مدهشة تبرز فيها قوة الخيال.

وتتميز أمّونة بفضول واسع وشغف حقيقي بالمغامرة، ولذلك فإن حياتها تخلو تمامًا من الملل، بين لحظات مضحكة ترسم البسمة ومواقف غير متوقعة ومفاجئة تمر بها خاصةً بسبب أخويّها علي وسيف، اللذيّن لا يتوّقفان أبدًا عن الشقاوة والشغب.

ويقدم العمل لمشاهديه الصغار حكايات ومواقف لا تنسى وشخصيات أصبحت عالقة في أذهانهم وقلوبهم.

شخصية النقيب خلفان

النقيب خلفان

يقدم مسلسل النقيب خلفان مغامرات مليئة بالإثارة والتشويق واللحظات التي تحبس الأنفاس، في عالم أصبح فيه المجرمون أكثر دهاءً واحتيالًا.

وباتت مهمة إنقاذ العالم من قبضة الشر في أيدي 3 أبطال يسعون ليل نهار لإعادة النظام والانتصار على الشر، النقيب خلفان والملازم مريم والمساعد فهمان.. هم الفريق المميز من أبطال الشرطة، الذين لن يتذوقوا طعم الراحة، إلا بعد تطهير المدينة تماماً من الجريمة.