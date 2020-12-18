فاطمة الموسوي.. تميز «يقند الراس»

هناء الحمادي (أبوظبي)

لم ترضَ فاطمة أحمد الموسوي لإرث والدها أن يتلاشى أو يصبح ذكرى، وأخذت على عاتقها مهمة استكمال ما بدأه، عبر حكاية للشاي تكمن في خلطات تتمثل في دمج 9 أنواع، وحولتها إلى علامة تجارية لمشروع انطلق في عام 2017، حقق لها ما تريده أي فتاة في مقتبل العمر، من بداية ناجحة في سوق العمل، تضع قدمها على أولى خطوات طريق سيدات الأعمال.. ومع ذلك، لم تركز على الربح فقط، فقد استثمرت دراستها لبكالوريوس العلوم البيئية والطاقة المستدامة من جامعة زايد، في إيجاد فوائد بيئية من تحويل مخلفات الشاي إلى سماد عضوي يسرّع نمو النباتات، ويزيد قدرتها على مقاومة الآفات.

صاحبة العلامة التجارية «يقند الراس»، المتخصصة في تقديم أجود أنواع الشاي الأسود، تعود بداية فكرتها لعام 1961 قبل مولدها، حينما، كان الجد يدمج أنواعاً ونكهات مختلفة من أوراق الشاي، ومن ثم انتقلت الفكرة إلى الأب «الملهم»، الذي استكمل الهواية، وأضاف خلطاته الخاصة، وبمرور الأيام لاحظ الأب أن الفكرة تروق لابنته فاطمة، فشجعها دون أن يكون في ذهنه أنها ستحول فكرة عمرها أكثر من نصف قرن إلى مشروع تجاري يكتب لها النجاح، وبالفعل شجع ابنته، التي طورت الفكرة ووضعت عليها لمسات حديثة تناسب عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها حافظت على طابع الأصالة في اختيار اسم العلامة التجارية، ورجعت إلى عبارة كان يرددها الجد، وسمعتها من لسان الأب، «يقند الراس»، حيث تعني في مجتمعاتنا العربية التي تفضل شرب الشاي، وتربط بينه وبين «تعديل المزاج»، باعتباره عادة يومية، يبدأ بها الكثيرون يومهم، ولا يستغنون عنها طوال اليوم.

طابع إماراتي

ربطت فاطمة الموسوي فكرة مشروع «يقند الراس» بالطابع الإماراتي وطقوسه المميزة في تقديم وشرب الشاي في جميع المناسبات، ولم تكتفِ بالحفاظ على إرث والدها، وفكرة إنشاء اسم تجاري خاص بها، وبالشاي الذي تعده بنفسها، بل تنتقي الأنواع، وتعد خلطات جديدة خاصة بها، قبل الإعلان عنها.

وأوضحت أن المشروع يوفر خمسة أنواع مختلفة من خلطات الشاي الأسود، وما يميز «خلطته» أنها مكونة من 9 أنواع من الشاي من 4 دول مختلفة في العالم، منها الأسود بالزعفران، الأسود بالورد، الأسود بالهيل والكرك وجميعها مصنوعة بشغف، حيث تم دمج الخلطات بالمذاق العربي والهندي والأوروبي بطابع مختلف وجودة عالية

سبب التسمية

يرجع تسمية مشروع «يقند الراس» كما تقول الموسوي: «والدي كان يردد دائماً بعد شرب الشاي (يقند الراس) بمعنى يعدل المزاج لذلك أردت استخدام تلك الكلمات باعتبارها جملة تستخدم في الثقافة الشعبية لوصف الشاي».

لشرب الشاي طقوس بين أفراد عائلة الموسوي، حيث تختار في كل توقيت نوعاً معيناً من الشاي «يقند الراس»، وتعده بحب بتسع نكهات.. فدائماً ما يلتقي أفراد العائلة من كبيرهم إلى صغيرهم، حينما تجمعهم سوالف العصر أو مشاهدة مسرحية على شاشة التلفاز، وهم يمارسون طقوس شرب الشاي من استكانة زجاجية «شفافة» تفضل سكبه الوالدة بعد مرور 10 دقائق، وأشقاؤها بعد 15 دقيقة، وهي بعد 20 دقيقة.

صحة واستدامة

وشاركت الموسوي بمشروع «تنقية المياه باستخدام نفايات الشاي»، حيث حاز المركز الأول في مجال الأمن الغذائي واستدامة المحيطات، ضمن مسابقة «بالعلوم نفكر» عام 2019 والفوز في مسابقة تحدي البحوث بالتزامن مع «شهر الابتكار» عام 2020، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وحصلت من خلاله على براءة اختراع، ونال الإشادة والتقدير؛ لأنه يستخدم تقنية جديدة ومستدامة في تنقية المياه، تشبه عمل المغناطيس عندما يجذب برادة الحديد من وسط الأشياء.

وحول الأسباب التي دفعتها لإجراء هذه التجربة والبحث، تقول: إن تقنية تنقية المياه تستغرق الكثير من الجهد والطاقة، لذا أردت من خلال بحثي أن أستبدل هذه الطاقة بأخرى متجددة، وتم اختيار نفايات الشاي باعتبارها من المشروبات الشهيرة عند أغلب الثقافات والشعوب، فيومياً توجد نفايات الشاي بكميات كبيرة، فلماذا لا نستخدمها لأهداف بيئية؟ موضحة أنها أرادت الربط بين شغفها بحماية البيئة وحبها للابتكار في مشروعها التجاري.

وعن إعادة تدوير نفايات الشاي إلى سماد طبيعي، تضيف الموسوي: التسميد عملية تحويل المواد العضوية القابلة للتحلل إلى منتجات مستقرة مفيدة بدلاً من إلقائها في مدافن النفايات، حيث تحتوي أوراق الشاي على النيتروجين الذي يساعد على نمو النباتات، وزيادة القدرة على مقاومة الآفات والأمراض والفطريات، وتم تطبيق الفكرة على نطاق صغير، من خلال مراقبة نمو 10 نباتات لعدة أشهر تعتمد في نموها على سماد عضوي من نفايات الشاي، ومقارنتها بأخرى تعتمد على سماد غير عضوي، وأثبتت التجربة أن النباتات المزروعة بسماد عضوي صحتها جيدة ونموها أسرع.

تجربة منزلية

أوضحت فاطمة الموسوي أنه يمكن إجراء هذه التجربة في المنزل عبر خطوات بسيطة: بعد شرب الشاي، حيث يتم غسل أوراقه جيداً بماء دافئ، ثم دفن الأوراق تحت النباتات في المنزل وخلطها مع التربة الطبيعية، وترك الأوراق لأسابيع مع سقي النباتات، بعدها سيتحول الشاي إلى سماد طبيعي يساعد بشكل جيد على النمو.