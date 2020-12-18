«غرف الهروب».. مقابر وثلاجات موتى

أحمد القاضي (القاهرة)

تخيل أنك استيقظت من نومك لتجد نفسك محتجزاً في مقبرة فرعونية، أو ثلاجة أموات مجهولة بها أشلاء وأصوات غير معروفة، وربما داخل حجر صحي به مجموعة من الوحوش المفترسة، وتحاول الهرب من المكان خلال 60 دقيقة، أو يكون الموت مصيرك .

تلك هي فكرة ألعاب «غرف الهروب» التي انتشرت كنوع جديد من وسائل الترفيه الشبابية في الوطن العربي، بعد أن ظهرت للمرة الأولى على يد المجري أتيلا غيوركوفيتش عام 2010، وبدأت منذ ذلك الوقت في الانتشار حول العالم. وتقوم فكرة غرف الهروب على محاولة المشاركين الهرب من الغرفة خلال وقت محدد، ومن يتمكن من الخروج يسترد رسوم المشاركة، ويحتاج المتسابقون في ألعاب غرف الهروب، إلى مزيج من سرعة البديهة وقوة الملاحظة التفكير.

وفي الآونة الأخيرة تنوعت غرف الهروب لتصبح أكثر غرابة، منها ما هو قائم على الرعب والإثارة، ومنها ما يعتمد على القصص الأسطورية أو محاكاة القصص الحقيقية المرعبة، ومنها ما يمزج بين عدة أنواع من القصص.

المقبرة الملعونة

تقوم فكرة الغرفة على فكرة وجود أسطورة لعنة الفراعنة، فتبدأ المغامرة بدخول المتسابقين إلى غرفة معتمة عميقة تمثل مقبرة فرعونية قديمة محروسة بلعنة فرعونية، وبها فتحة صغيرة للتنفس ومخرج وحيد من الأعلى، وبداخل لغرفة هناك المومياوات الفرعونية بعضها متحرك، وكائنات تعيش في القبر منذ آلاف السنين.

وحتى يتمكن المشاركون من الخروج منها عليهم حل عدد من الألغاز الفرعونية المعقدة، ومواجهة عدة عقبات تمثل لعنة الفراعنة، وفك الرموز الفرعونية من خلال قاموس، إلى جانب تفادي التعرض إلى القتل، أو الخطف من قبل الكائنات الموجودة بالمقبرة.

الحجر الصحي

«اهرب قبل أن يأكل الأموات الأحياء رأسك»، عنوان تلك الغرفة، فهي عبارة عن معايشة داخل حجر صحي مغلق انتشر به فيروس خطير يحول الأحياء إلى وحوش تأكل اللحم الحي، وعلى المشاركين في تلك اللعبة الهروب من تلك الكائنات التي تظهر من أماكن غير متوقعة.

ويتعين على من يدخل تلك الغرفة أن يتحمل أصوات الصراخ المفاجئة، والظهور المفاجئ للوحوش الذين هم موظفون تم تجهيز مظهرهم ليكون مرعباً ودموياً، والهرب والاختباء منهم، والخروج قبل مرور 60 دقيقة، حتى يعتبر فائزاً في التحدي.

ثلاجة الأموات

قبل دخول المتسابقين إلى الثلاجة، يتم عصب أعينهم، وبمجرد الدخول يبدؤون في شم رائحة تحاكي رائحة المستشفيات، بعد ذلك يحكي لهم أحد الأشخاص حكاية الغرفة، والتي هي في الأساس ثلاجة للموتى، وكان بها طبيباً يدعى سمير دخل إليها لتشريح إحدى الجثث، لكنه اختفى منذ ذلك الحين، وبدأ جيران المشرحة يسمعون أصواتاً غريبة تأتي من الداخل منذ ذلك الحين.

مهمة المتسابقين تكمن في معرفة ما حدث مع الطبيب بعد تشريح الجثة، والوصول إلى سبب الأصوات الغريبة التي يسمعها الجيران، وبعد ذلك محاولة الخروج من الغرفة، وخلال ذلك وقت يواجهون الأشلاء والدماء والجثث الاصطناعية وأدوات تقطيع الجثث.

عقل مخيف

ابتكر صناع الغرفة قصة مختلفة، وهي أن المشاركين يدخلون غرفة تجسّد عقل أحد المجرمين من خاطفي الأطفال، لكن هذا الرجل سيموت بعد ساعة واحدة، وعلى المشاركين الوصول إلى كافة المعلومات قبل موت المجرم، وبالتالي يظلون عالقين داخل عقله حتى الموت.

المتسابقون في تلك اللعبة سيتعرضون إلى اختبارات تحتاج إلى مزيج من الذكاء وقوة الملاحظة، إضافة إلى مواجهة الأفكار الشريرة الموجودة في عقل الرجل، والتي تتجسد على هيئة وحوش تهاجم المشاركين وتحاول قتلهم، لذلك عليهم الاختباء وتفادي تلك المخلوقات حتى الخروج من عقل المجرم.

التجارب

غرفة حكايتها تشبه أفلام الرعب الأميركية، بطلتها طبيبة تسمى «سيك»، وهي مجنونة و مهووسة بالقضاء على الجنس البشري، فهي تعتبر الجنس البشري مرضاً يجب القضاء عليه حتى يصبح العالم مكاناً أفضل، لذلك فهي تختطف عدداً من البشر لاستمرار، من أجل إجراء التجارب المميتة عليهم، حتى تصل إلى أفضل طريقة للقضاء على البشر.

المشتركون في تلك اللعبة سيتعرضون إلى تجربة التعرض إلى الخطف والتقييد داخل المختبر السري، وعليهم الهروب من تلك الطبيبة المجنونة وتجاربها، وذلك وسط الدماء والأشلاء وأدوات التجارب، إضافة إلى أصوات الضحايا الآخرين في الغرف المجاورة الذين يتعرضون إلى تجارب قاسية ومؤلمة، ومن يفشل في الخروج خلال ساعة سيكون مصيره النهاية المؤلمة على يديها.

تضحية

تبدأ المغامرة داخل الغرفة ليجد المتسابق نفسه في مكان مجهول مقيّد إلى كرسي وعيناه معصوبتان، ثم يسمع صوت رجل يقول له اهرب خلال 60 دقيقة وإلا سأقتلك، ليبدأ المتسابق في محاولة فك قيوده بصعوبة بالغة، وإذا تمكن من الإفلات من القيود والنظر من حوله يجد مفاجأة أخرى، وهي أن هناك فريقاً آخر في غرفة أخرى يحول بينهما زجاج قوي.

ينادي صوت الرجل مرة أخرى ليخير المتسابق بين إنقاذ حياته أو إنقاذ حياة أعضاء الفريق الآخر، وهو نفس السيناريو الذي يحدث مع الفريق، وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي في تجربة تفضيل الشخص التضحية بنفسه من أجل الغرباء أم يهتم كل طرف بإنقاذ حياته.

قبو

تشبه تلك الغرفة أفلام الأكشن القائمة على محاولة احترافية لسرقة بنك، فالمشترك في تلك اللعبة يكون قد تعرض لسرقة كبيرة من قبل كازينو، ويحاول استرداد أمواله عبر سرقة الخزانة التي يضع بها الكازينو النقود، لكن تلك الخزانة في بنك يضع حراسة مشددة عليها.

النجاح في استرداد الأموال في تلك الغرفة يعتمد على أن تتفادى خيوط أشعة الليزر حول الخزانة.