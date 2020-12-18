اقرأ.. عالم مفتوح

في كتاب «عالم مفتوح.. كيف تستطيع أميركا الفوز بالسباق على نظام القرن الحادي والعشرين»، يرسم «ريبيكا ليسنر» و«ميرا راب هوبر» الخطوط العريضة لرؤية جديدة للسياسة الخارجية الأميركية والنظام الدولي في حقبة تشهد اضطرابات تاريخية. وحسب المؤلفَين، فإن أزمة الزعامة العالمية للولايات المتحدة ليست صدمة عابرة خلقتها رئاسة ترامب أو جائحة «كوفيد-19»، وإنما نتيجة قوى ستستمر لعقود. ووسط حالة الاستقطاب السياسي والتحول التكنولوجي وتحولات القوة العالمية الكبيرة، يحاجج ليسنر وهوبر بأن استراتيجية انفتاح كبيرة وحدها يمكنها حماية الأمن والرخاء الأميركيَّين رغم تقلص القوة الوطنية. ويريان أن من شأن استراتيجية انفتاح، منضبطة ومتطلعة إلى المستقبل، التصدي للمنافسين السلطويين عبر الحؤول دون ظهور مجالات نفوذ مغلقة، والإبقاء على إمكانية الوصول إلى «المشاعات» العالمية، ودعم الديمقراطيات بدون الترويج لتغيير الأنظمة، والحفاظ على الاعتماد الاقتصادي المتبادل.

المؤلفان: ريبيكا ليسنر وميرا راب هوبر

الناشر: يل يونيفرستي برِس

تاريخ النشر: أكتوبر 2020