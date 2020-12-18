اقرأ.. الدم والمعادن والغبار

الجنرال المتقاعد في الجيش البريطاني والخبير العسكري «بن باري» يرصد تاريخ الحربين اللتين ألقتا بظلالهما على بداية القرن الحادي والعشرين، أي حربا العراق وأفغانستان المرتبطتان ارتباطاً وثيقاً بـ«الحرب على الإرهاب» المتواصلة. وفي كتاب «الدم والمعادن والغبار.. كيف تحول الانتصار إلى هزيمة في أفغانستان والعراق»، يبحث باري هاتين الحربين اللتين شكلتا ملامح الشرق الأوسط الحديث، مقدِّماً سرداً مفصلا للعمليات العسكرية هناك. وبفضل وصوله الفريد إلى تقارير عسكرية رسمية ومصادر في كل من الجيش البريطاني والجيش الأميركي، يُعد الجنرال باري شخصاً مؤهَّلا لتقديم قصة هاتين الحربين المثيرتين للجدل، وإنجاز تقرير متوازن للحملتين الدوليتين اللتين غيّرتا المشهد الجيوسياسي العالمي بشكل لا رجعة فيه.

المؤلف: بن باري

الناشر: أوسبري بابليشينغ

تاريخ النشر: نوفمبر 2020