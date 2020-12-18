اقرأ.. بلاد القهوة

باتت القهوة جزءاً أساسياً لا غنى عنه في الحياة اليومية لمليارات الأشخاص حول العالم: فهي واحدة من أكثر السلع قيمةً في تاريخ الرأسمالية العالمية، والمصدر الرئيسي لأكثر مشروب شعبية في العالم، وربما الكلمة الأكثر انتشاراً في الكوكب. وفي كتاب بلاد القهوة، يحكي أوغستين سيدجويك القصة الخفية والمفاجئة للكيفية التي حدث بها هذا، متعقِّباً تحول القهوة على مدى خمسمئة سنة من طقس غامض إلى ضرورة يومية. ووفق الكتاب، فإن هذا التاريخ المذهل للقهوة يفتح منظوراً جديداً يتعلق بكيفية عمل هذا العالم المعولم، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة النظر في معنى ودلالات أن يكون المرء مرتبطاً بأشخاص بعيدين وأماكن بعيدة من خلال الأشياء المألوفة التي تشكّل حيواتنا اليومية.

المؤلف: أوغسطين سيدجويك

الناشر: بينْجوِن برِس

تاريخ النشر: أبريل 2020