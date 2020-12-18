السنة.. 6 فصول

أحمد مراد (القاهرة)

عدد فصول السنة 4، لكنْ هناك دول عامها 6 فصول، ودول أخرى لا تعيش سوى فصلين فقط كل عام.

بنغلاديش.. شهران لكل فصل

تقع بنغلاديش في جنوب شرق آسيا، وتحدها الهند من غالبية الجهات، وميانمار من جهة أقصى الجنوب الشرقي، وتتمتع بطقس استوائي نظراً لوقوعها في منطقة مدار السرطان، وتشتهر بمرورها بستة فصول في السنة الواحدة، ويستغرق كل فصل أو موسم حوالي شهرين فقط.

الفصل الأول في السنة البنغالية هو الصيف الذي يمتد من منتصف أبريل إلى منتصف يونيو، حيث يكون الطقس حاراً وجافاً، وتصاحبه عواصف عنيفة في بعض الأحيان.

ويُعرف الفصل الثاني باسم فصل الرياح الموسمية، ويبدأ من منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس، ويجلب معه حوالي 85 % من إجمالي الأمطار التي تسقط على بنغلاديش.

الفصل الثالث هو فصل الخريف الذي يبدأ من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر، حيث يحدث انخفاض تدريجي في درجة الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة.

ويُعرف الفصل الرابع باسم أواخر الخريف الذي يبدأ من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، وخلال هذه الفترة تصبح الأجواء أكثر برودة.

الفصل الخامس هو فصل الشتاء، ويمتد من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، وهو الفصل الأكثر برودة في بنغلاديش، حيث يتراوح متوسط درجة الحرارة خلال هذا الفصل من 11 إلى 20 درجة مئوية.

أما الفصل السادس، فهو فصل الربيع، ويمتد من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل، وخلال هذه الفترة تزداد التيارات الهوائية الساخنة والعواصف الرعدية المتكررة، لا سيما في فترة ما بعد الظهيرة.

الكونغو.. مطر وجفاف

تقع جمهورية الكونغو في وسط قارة أفريقيا، وتحدها الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى من الشمال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الشرق، والغابون من الغرب، وأنغولا من الجنوب الغربي، وتصل مساحتها إلى 342000 كيلومتر مربع، وتتمتع بمناخ استوائي، وتتساقط عليها الأمطار بكميات كبيرة معظم أشهر العام.

ونظراً لكونها إحدى الدول الواقعة ضمن المناطق المدارية، فيسودها موسمان فقط: الأول موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر أكتوبر ويمتد إلى شهر مايو. أما الموسم الثاني، فهو موسم الجفاف الذي يستمر عادة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر. وبسبب وقوعها على خط الاستواء، فإن متوسط درجة الحرارة اليومية في جمهورية الكونغو يبلغ 24 درجة مئوية.

المالديف.. فصلان في 12 شهراً

تقع المالديف في وسط شمال المحيط الهندي، ويمر عليها خط الاستواء جنوباً، وتتكون من 26 جزيرة، وتبلغ مساحتها 298 كيلومتراً مربعاً، ويلعب المحيط الهندي دوراً كبيراً في مناخها، حيث يعمل كحاجز للحرارة، ويمتصها ويخزنها، ويصدر الحرارة الاستوائية ببطء.

وبسبب وقوعها على خط الاستواء، تتأثر المالديف بمناخ موسمي يتكون من فصلين فقط في السنة، حيث تهب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر مارس خلال الفصل الجاف، في حين تتأثّر المالديف بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية خلال الفصل الرطب، ونادراً ما تختلف درجات الحرارة في هذين الفصلين المختلفين، وتتراوح بين 31 درجة مئوية نهاراً إلى 23 درجة مئوية ليلاً لتكون لطيفة ومعتدلة مساءً، ومصحوبة بنسائم البحار الباردة حتى في الأيام الحارة لكونها محاطة بالمياه.

الهند.. 4 مجموعات مناخية

تعد الهند سابع أكبر بلد في العالم من حيث المساحة الجغرافية، وتشهد مجموعة متنوعة من المناخات، فهناك مناطق مدارية، وأخرى معتدلة. كما يمر مدار السرطان في وسط الهند مما يجعل مناخها أكثر استوائية.

وتؤثر جبال الهيمالايا وصحراء ثار على الطقس في الهند بشكل كبير، حيث تعمل هذه الجبال حاجزاً عن الرياح المتجمدة التي تنطلق من آسيا الوسطى. كما تلعب صحراء ثار دوراً حاسماً في جذب الرطوبة المحملة بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية وذلك في الفترة بين شهري يونيو وأكتوبر لتمد الهند بمعظم أمطارها.

وهناك 4 مجموعات مناخية رئيسية في الهند، هي: الاستوائية الرطبة، والاستوائية الجافة، وشبه الاستوائية الرطبة والجبلية.

والسنة الواحدة في الهند تنقسم إلى 6 فصول، فإلى جانب الفصول الأربعة المعروفة وهي: الربيع، والصيف، والخريف، الشتاء، هناك فصلان آخران وهما: فصل الرياح الموسمية الذي تهب فيه الريح الموسمية الجنوبية الغربية، ويبدأ من منتصف شهر يونيو حتى منتصف شهر أغسطس، وفصل الشتاء الأولي الذي يبدأ من منتصف شهر أكتوبر وينتهي في منتصف شهر ديسمبر.

الغابون 10 شهور موسم الأمطار

تقع الغابون في غرب وسط قارة أفريقيا، ويحدها خليج غينيا من ناحية الغرب، وغينيا الاستوائية من ناحية الشمال الغربي، والكونغو من ناحية الشرق والجنوب، وتبلغ مساحتها 270.000 كيلومتر مربع.

وتعد الغابون واحدة من الدول الواقعة ضمن المناطق المدارية في منتصف الكرة الأرضية تقريباً، وبالتحديد بين خطوط طول مدار الجدي ومدار السرطان، وتمتاز هذه المناطق بالدفء طوال العام.

وتشتهر الغابون مثلها مثل دول المناطق المدارية بأنها لا تشهد تنوعاً في المواسم، حيث يسودها موسمان فقط، هما: موسم الأمطار وموسم الجفاف.

ويتميز مناخ الغابون بدرجات حرارة تتراوح بين 22.77 و30.56 درجة مئوية على مدار السنة، ونادراً ما تقل عن 21.67 أو ترتفع إلى 32.22 درجة مئوية، ويتسم الموسم الرطب بدرجات حرارة مرتفعة مصحوبة بالغيوم، بينما يكون موسم الجفاف دافئاً وغائماً جزئياً، ويستمر تساقط الأمطار مدة 10 شهور خلال العام، حيث تبدأ من 17 أغسطس وحتى 29 يونيو.