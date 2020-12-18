حفلات وترفيه في افتتاح مهرجان دبي للتسوق

دبي (الاتحاد)- انطلقت الدورة السادسة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق من خلال يوم افتتاحي مليء بالحفلات الموسيقية والترفيه العائلي والألعاب النارية المذهلة وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تدخل السعادة إلى قلوب سكان دبي وزوارها.

واستضاف سوق اتصالات ماركت او تي بي في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي حفلاً موسيقياً أحياه اثنان من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي هما النجم الإماراتي حسين الجسمي والنجم المصري تامر حسني.

حسين الجسمي

وقدم الجسمي وتامر مجموعة من أروع أغانيهما خلال الحفل الذي يعد أحد أكبر الفعاليات الموسيقية المباشرة لهذا العام، حيث نفدت تذاكر الحضور بالكامل. وحرص المنظمون على الالتزام بجميع إرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي.

تامر حسني

ورحب سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج بالعائلات من خلال تجربة الحديقة المسحورة المليئة بالمرح والمستوحاة من قصة "أليس في بلاد العجائب"، والتي تشمل العروض الموسيقية والمسرحية وجلسات رواية القصص وحفل الشاي الذي حضره أحد شخصيات القصة "صانع القبعات"، في ما استقبل متجر أميريكان راج سي في دبي مول المتسوقين للدخول في رحلة مذهلة بتقنية الواقع المعزز داخل المتجر مع عرض لمجموعة من راقصي الهيب هوب وعرض مباشر لمنسقي الموسيقى.

وتستمر فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى يوم 30 يناير 2021.