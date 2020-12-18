وفاة الممثل جيريمي بولوك عن 75 عاماً

توفي الممثل البريطاني جيريمي بولوك الذي أدى دور صائد الجوائز الشهير بوبا فيت في سلسلة أفلام «ستار وورز» عن عمر ناهز 75 عاما.

وتوفي الممثل في مستشفى توتينغ في جنوب لندن الخميس «بعد مضاعفات صحية، بعضها ناجم عن مرض باركنسون الذي عانى منه لسنوات»، بحسب ما جاء في موقعه الإلكتروني.

وأضاف الموقع أن «جيريمي عاش حياة طويلة وسعيدة كممثل واشتهر بأدواره» في أفلام عدة منها «سامر هوليداي»، و«ستار وورز» و«جيمس بوند».

ولد بولوك في ماركت هاربورو بمقاطعة ليسيسترشير، وظهر في العديد من البرامج التلفزيونية في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، من بينها «دكتور هو»، و«روبن أوف شيروود»، وكانت له أدوار ثانوية في ثلاثة من أفلام «جيمس بوند».

لكنّ أشهر أدواره شخصية بوبا فيت التي اكتسبت شعبية كبيرة في اثنين من أفلام «حرب النجوم» هما «ذا إمباير سترايكس باك» و«ريتورن أوف ذي جيداي».

ونعاه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الممثلين الذين شاركوا معه في «ستار وورز».

فعلى «تويتر»، كتب مارك هاميل الذي أدى دور لوك سكايووكر «كان جيريمي بولوك مثالاً للجنتلمان الإنكليزي».

أما بيلي دي ويليامز الذي أدى دور لاندو كالريسيان، فغرّد بالآتي «اليوم فقدنا أفضل صائد جوائز في المجرة...أرقد بسلام جيريمي بولوك».

ويؤدي الممثل النيوزيلندي تيمويرا موريسون دور بوبا فيت حالياً في المسلسل التلفزيوني الشهير «ذي ماندالوريان» الذي تدور أحداثه في أجواء «حرب النجوم».



