جلبتها مركبة فضائية صينية.. عينات من القمر تصل الأرض

بكين (رويترز)

هبطت أمس، مركبة الفضاء الصينية «تشانغ إي-5» في منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد، بعد أن أكملت رحلة عودتها للأرض محملة بأول عينات من تربة القمر منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأطلقت الصين «تشانغ إي-5» يوم 24 نوفمبر، وأنزلت مركبة على القمر في بداية ديسمبر.

وسيجعل نجاح المهمة الصين ثالث دولة فقط تجلب عينات من القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، اللذين أطلقا منذ 44 عاماً آخر مهمة ناجحة لجلب عينات من القمر.

وكانت المهمة تستهدف جمع كيلوجرامين من العينات، لكن لم يُكشف بعد النقاب عن الكمية التي تم جمعها.