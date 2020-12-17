الفارسة.. آمنة الجسمي

علي (دبي)

الفروسية جزء لا يتجزأ من حياة الفارسة آمنة الجسمي، التي استطاعت أن تحول شغفها بهذه الرياضة، من مجرد هواية إلى احتراف يعزز هذه الرياضة في المجتمع ونشرها بين مختلف الفئات العمرية، من خلال سيطرتها المذهلة على الحصان والتعاطي معه، وتأسيس إسطبلات تميزت برمي القوس التقليدي من على ظهر الخيل، لتعيد الموروث العربي، وتقدمه بطابعه وجذوره الأصيلة.

وقالت آمنة الجسمي: الفروسية ارتبطت بمفهوم القوة والشجاعة والثبات، ولها مكانتها عند العرب، فركوب الخيل من وجهة نظري ليس مجرد امتطائه والسيطرة عليه، إنما كيف يمكن أيضاً أن أبدع وأحترف ممارسة رياضة أخرى، وأنطلق بقوة على صهوة الخيل، لأصوب سهمي نحو الهدف من على ظهر الخيل.

وأشارت إلى أن علاقتها بالفروسية شكلت منذ سنوات طويلة، ونمى لديها حب عميق للخيول، وتعلق شديد بها، فأصبحت أكثر قدرة في فهم هذه الكائنات، والقدرة على خلق التوازن بين الشدة والليونة والقيادة، ويتولد هذا الإحساس من خلال التعايش معها فترات طويلة.

وأوضحت أن هذه الرياضة تكسب الفرد الكثير من المهارات البدنية والشخصية منها القوة والقدرة على التعامل مع الخيول وأيضاً فهم سلوكياتها، وهذه الألفة التي تنسج بين الفارس والخيل في غاية الأهمية، حيث يشعر الخيل براحة وانسجام تام معه، ومن هنا تبدأ مرحلة ممارسة رياضة الرمي، التي تتطلب القدرة على الثبات والدقة والسرعة في الرمي.

ولفتت إلى أن ما يميز نادي الفروسية الذي أسسته، تقديم عدة برامج تدريبية موزعة وفقاً للفئات العمرية من عمر الثلاث سنوات، حيث يتم وضع لهم برنامج خاص للتدريب، على تكوين علاقة بين الطفل والخيل، من خلال التعرف على مهمة تغذية الخيل، وطريقة وضع السرج وكيفية توجيه الخيل أثناء ركوبه.

وبالنسبة للرماية بالقوس التقليدي عادةً ما تبدأ مع فئة المتقدمين، حيث يتم تدريبهم على الرمي الأرضي، بعد التمكن من الرمي يخضع للتدريب على رمي القوس من على ظهر الخيل، ومن البرامج الجميلة التي لدينا أيضاً، برنامج التعايش مع الخيل، حيث يتمكن الفرد التواجد مع الخيل ليوم كامل يتعرف على كافة الأمور المتعلقة بالخيل من رعاية واهتمام وتغذية، ويمكن أيضاً أن يجول على ظهره في النادي، ونحرص نحن كملاك الإسطبل على متابعة سير برنامج التدريب وتقييم الفارس، كما أن لنا مدربين على قدر من الكفاءة في التعامل مع الخيول وترويضها.