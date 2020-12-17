أعماق المحيطات.. تغلي

القاهرة (الاتحاد)

في دراسة أجرتها جامعة رود آيلاند الأميركية، اكتشف العلماء كائنات دقيقة وحيدة الخلية تعيش في درجة حرارة تصل للغليان بين رواسب أعماق البحار الساخنة.

وأشار البروفيسور آرثر سبيفاك إلى اكتشاف فريق البحث كائنات حية تعيش في رواسب أعماق البحار عند 120 درجة مئوية.

وأضاف أن الرواسب البحرية في الأعماق تمثل نظاماً بيئياً ميكروبياً هائلاً، إلا أننا ما زلنا لا نفهم تماماً العوامل التي تشكل الحياة تحت قاع البحر وتحد منها.

وذكر موقع «Science Daily» أنه في العام 2016، شارك البروفيسور سبيفاك في البرنامج الدولي لاستكشاف المحيطات، بهدف الكشف عن حدود الحياة في المحيط الحيوي العميق تحت سطح البحر.