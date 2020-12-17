أساليب آمنة لمكافحة الآفات الزراعية

استخدام الكيمياويات في الزراعة العادية، سواء كانت أسمدة كيماوية أو مبيدات الحشائش الضارة وأدوية مكافحة الآفات، أدى إلى أضرار جسيمة للبيئة وانعكست على صحة الإنسان، حيث ظهرت العديد من الأمراض، مما جعل الأنظار تتجه إلى اتباع نظام الزراعة العضوية الذي يرفض استخدام المبيدات ويعتمد على أساليب طبيعية آمنة لمكافحة الآفات الزراعية، وذلك من أجل تحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام بتوفير مواد غذائية سليمة، وهي أربعة وسائل: المكافحة الزراعية، والمكافحة لميكانيكية، والمكافحة الحيوية، والمستخلصات النباتية.

وشدد الخبراء على اتباع أساليب الوقاية الطبيعية وممارسات وطرق زراعية سليمة لتحقيق إنتاج زراعي عضوي، ومنهم المهندس عامر الكثيري من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الذي قال إنه يجب تجنب استعمال أي أدوية لمكافحة الطفيليات أو الحشرات الضارة بالزراعة والاعتماد على الطرق الطبيعية، وأكد أهمية عدة أساليب منها: اتباع الدورة الزراعية، والاعتماد على أسلوب الزراعة المترافقة، واستخدام الدواجن والحيوانات للرعي، والمكافحة الميكانيكية وذلك بقلع الأعشاب الضارة والحراثة، وإقامة حواجز ومصدات الريح، بالإضافة إلى استخدام النت الشبكي ومصائد جذب الحشرات، ثم المكافحة الحيوية، وتتمثل في المفترسات والأعداء الحيوية.