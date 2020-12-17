مصابيح الطاقة الشمسية.. للبيئة الخضراء

أبوظبي (الاتحاد)

أصبح حلم العيش في بيئة خضراء نظيفة وفي عالم خال من التلوث حلما يراود الكثير من الناس، بحيث باتوا يبحثون عن أساليب تحد من الاستهلاك مصادر الطاقة، وفي الوقت نفسه تكون صديقة للبيئة، مما دفع البعض إلى خوض تجربة استعمال مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية في حدائق منازلهم، لكن كيف يمكن اختيار المصباح الجيد؟

وتندرج المصابيح الشمسية الخارجية ضمن ثلاثة أنواع رئيسية هي: أضواء ومصابيح شمسية للديكور والتزيين، أضواء شمسية وظيفية لتأمين الإضاءة في مكان معين، أضواء شمسية للحديقة تتميز بالديكور والوظيفة بالوقت نفسه، وضمن هذه الفئات توجد المصابيح التي تعلق على الجدار، المصابيح المثبتة في الأرضية، الأضواء الكاشفة، الأضواء المعلقة، الأضواء السطحية على سقف المنزل، أضواء الفانوس، مصابيح بإضاءة خفيفة، يوجد نوع منها يعتبر قياسي يقدم نورا ساطعا يضيء بالطاقة الشمسية، ومن أفضل أنواع من إنارة الحدائق الشمسية، وإن تم شحن هذه المصابيح بشكل تام وكامل فستتوهج في فناء منزلك في الليل لقرابة 8 ساعات متتالية، ضوء قابل للتعديل حتى 180 درجة مثالية للإضاءة وإبراز المناطق المظلمة، ويتألف جهاز الإنارة الشمسي هذا من مصباحين بخلية شمسية صغيرة متصلة بها، مدخرة طاقة بسعة (2200 ميلي أمبير) قابلة للشحن، وتتميز بكونها من دون انبعاثات حرارية ومقاومة للرطوبة والماء ومناسبة لجميع الأحوال الجوية.

مصابيح لإنارة الحديقة

الهواء الطلق

هناك مصابيح عالية التأثير والمتانة وتعتبر اختيارا ممتازا لمن يريد شراء مصباح شمسي أصلي وميسور التكلفة، وهي مقاومة للماء تماما لذلك لن تكون الأمطار مشكلة أبدا، واحدة من الميزات المثيرة لهذا المنتج هو أنه له عمر افتراضي طويل، يمكن تركيبها على الأرض ويمكن أيضا تثبيتها على الحائط، مزود بكاشف للحركة، فيمكنها تحسس الحركة بالقرب منها لتضيء بشكل تلقائي، تحتوي على بطارية ليثيوم 2200 (مللي أمبير) قابلة لإعادة الشحن بوساطة أشعة الشمس، وهناك مصباح الحديقة، ومن ميزاته أنه يحمل عدسة مكبرة فريدة من نوعها، والتي تساعد على زيادة سطوع الضوء الأبيض الدافئ، مما يجعله منتجا فريدا للإضاءة الخارجية، تأتي هذه المصابيح مع عدة مستويات من إعدادات السطوع، وتحتوي على بطارية ليثيوم ولوحة شمسية كبيرة.

مصابيح التوأم

هناك مصابيح يمكن زيادة سطوعها وشدة إضاءتها كما يرغب مستعملها لتضيء مسافات أكبر، بالإضافة إلى تمتعها بتصميم مميز وصغير يسمح بوضعها في الأركان الضيقة كما ويلائم الفسحات المنزلية.

وتتميز بقوة إضاءة من 80-120 لومن مع عدسة مكبرة خاصة، مصنوعة من الألمنيوم، يتضمن لوحة شمسية كبيرة وبطارية ليثيوم لتحسين الأداء، تعمل من 5-15 ساعة بالشحن الكامل بالاعتماد على المستويات الثلاثة لقوة الإضاءة، وبإمكانك أيضاً تعليقها بوساطة الأدوات المرفقة مع المنتج لتحصل على إضاءة ساقطة، مع إمكانية تعديل اتجاه الإضاءة.