محمد الدراجي يكشف حقيقة «داعش» في «الموصل»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

اعتبر المخرج والمنتج محمد الدراجي أن مشاركته في فيلم «الموصل» باعتباره مشرفاً فنياً عاماً على العمل ليس من أجل صناعة فيلم، إنما واجب وطني كصانع سينما عراقي، خصوصاً أن الفيلم تجسيد لبطولات عربية عراقية لفرقة «سوات» القتالية التي تقاتل ضد «داعش» لتحرير مدينة الموصل واستعادة الحرية التي كلفت العديد من الأرواح، مع لمحة خالصة عن حقائق الحرب وجرعة كاملة من الواقع ونبذة من تضحيات الجيش العراقي العظيمة، التي تستحق التكريم والتوثيق في عمل مثل «الموصل».

وأوضح الدراجي في حواره مع «الاتحاد» أن فكرة الفيلم، جاءت حينما قرر المؤلف الأميركي ماثيو كارناهان الكاتب الشهير، الذي كتب مجموعة من أبرز الأفلام منها «إكس مان»، و«المملكة»، و«أسود لحملان»، و«لايونز فور لامبز»، و«الحرب العالمية زد»، أن يخوض تجربته الإخراجية الأولى لفيلم طويل مليء بالتشويق والمغامرات، فاستلهم القصة من تقرير نشرته مجلة «نيويورك» عام 2017، عن معركة خاضتها فرقة «نينوى» العراقية للتدخل السريع «سوات» ضد تنظيم «داعش»، وكان عنوانه «المعركة اليائسة لتدمير داعش»، لافتاً إلى أن كاتب المقالة «لوك» قد عاشر فرقة «سوات» في تحرير الموصل وظل معهم لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي لفت انتباه كل من المنتجين جون وأنتوني روسو المعروفان بإخراجهما فيلم مارفيل «أفنجرز: اللعبة النهائية»، حيث أعجبتهما القصة وتواصلا مع ماثيو في محاولة لإمكانية تنفيذها لعمل سينمائي، وبالفعل قرر كتابة السكريبت وإخراج العمل.

إيمج نيشن

ونوَّه الدراجي إلى أنهم بمجرد أن قرروا تنفيذ العمل، جاءه اتصال من «إيمج نيشن- أبوظبي» التي تعاونت في إنتاج العمل، بحكم أنه تعاون معهم في السابق في أعمال مميزة كان آخرها «سيدة البحر»، ليوكلوا لي مهمة الإشراف الفني العام على «الموصل»، وبعد أن قرأ المشروع تفاجأ به، خصوصاً أنه كان يتوقع أن يكون جميع الأبطال أميركيين، والعنصر العربي مساعد أو يكون أدواره المتعارف عليها في تاريخ السينما إما إرهابي أو قاتل أو خائن، لكنه وجد الأمر عكس ذلك تماماً، حيث إن كل الأبطال شخصيات عربية تجسد بطولة جماعية.

وتابع: بعدها على الفور اتصلت بـ «ماثيو» وهنأته على المشروع وفكرته المميزة، وأكدت له تعاوني معه، خصوصاً أن هذا العمل ليس صناعة، إنما واجب وطني كصانع سينما عراقي، مشيراً إلى أن ما دفعه أيضاً للمشاركة فيه دون تردد، أنه كان يعمل حينها على فيلم درامي قصير عن «أسد الموصل»، لجندي من مكافحة الإرهاب، يخترق صفوف «داعش» لتحرير منطقة ما في العراق، فوجد أن «الموصل» قريباً مما كان ينفذه، وهذا ما سهل عليه العمل فيما بعد.

فريق واحد

وأشار الدراجي إلى أنه سعد بالتعاون الكاتب والمخرج ماثيو كارناهان، الذي أبدى روحاً جميلة في المشاركة لتنفيذ فيلم على أعلى مستوى فني وتحويل الـ «سكريبت» إلى العربية، وتصحيح المفردات إلى اللهجة العراقية، مشيراً إلى أن جميع فرق العمل كانت تعمل بروح الفريق الواحد حتى يظهر العمل بشكل مشرف، وأن أكثر الصعوبات التي واجهوها خلال التصوير هو نقل الممثلين العراقيين إلى المغرب - مكان تصوير الفيلم - ما جعلهم يختارون بعض الممثلين العرب من الأردن ولبنان ومصر وتونس، موضحاً أن الممثلين جميعاً قد خضعوا لجلسات تدريب، ليظهروا في الفيلم وكأنهم جنود حقيقيين.

تأجيل العرض

وبدأ تصوير الفيلم في مارس 2018 وانتهى تصويره في نهاية مايو من العام نفسه، وحول أسباب تأخير عرضه قال الدراجي: انتهينا من المونتاج واللمسات النهائية للفيلم في 2019، وعرض في مهرجان فينيسيا خارج المسابقة الرسمية، وعرض بعدها في مهرجان تورنتو، وكانت الخطة أن يعرض الفيلم صالات السينما في فبراير أو مارس هذا العام، وبالفعل تم بيع وتوزيع الفيلم في أغلب صالات العرض السينمائية بالشرق الأوسط، خصوصاً بعد أن نال صدى كبيراً في المهرجانين، ولكن بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد تغيرت الخطة، وتأجل عرضه.

مؤيد ومعارض

تأتي الأصداء بعد عرض «الموصل» على «نتفليكس» وسرعة انتشاره على صفحات ومواقع عدة، متباينة بين مؤيد ومعارض، لأن الفيلم لم يشمل كل الفصائل التي حاربت «داعش» ووقفت في وجهه، وهنا علق الدراجي: فيلم سياسي إنساني، وهو صورة عن واقع حقيقي مرير عاشه عراقيون خلال معركة تحرير الموصل من تنظيم «داعش»، وما يحدث حوله من أطروحات من المشاهد العراقي، فهو جدل صحي، فمن حق كل عراقي أن يشاهد المزيد من التضحيات والمأساة التي عاشوا فيها، لكن يجب أن يعلم الجميع أن الفيلم يركز على 3 ساعات فقط، وهي أحداث دور الأبطال «سوات» من أجل إنقاذ مدينتهم الموصل من بطش عناصر «داعش».

صورة إيجابية

وعبر الدراجي عن فخره بأن يكون «الموصل» أول فيلم طويل باللهجة العراقية على «نتفليكس»، وقال: من الجيد أن يكون هناك فيلم عربي على منصة عالمية يجسد بطولات الإنسان العربي.

لقطة من الفيلم

منصة ثانية

يرى الدراجي أنه رغم أن المنصات الرقمية أصبح لديها ملايين المشتركين، وهذا الأمر يخدم صانع السينما، إلا أنه يرفض فكرة عرض الأفلام بشكل مباشر عليها، وقال: فكرة أن تذهب إلى السينما مع عائلتك أو أصدقائك أو شقيقك، هي حالة وتجربة ترفيهية مختلفة، وفي الوقت نفسه اتفاق مع صاحب الفيلم الذي اختاره هذا الشخص لكي يشتري تذكرة ويحجز مقعداً ليقوده صانع العمل، أما بالنسبة للمنصات الرقمية فهذا توجه وفكر آخر، فصانع الفيلم يفرض نفسه على الجمهور، الذي يكون هو نفسه المتحكم في هذه الحالة خصوصاً أن لديه العديد من الاختيارات.

وأضاف: أؤيد فكرة التوجه للمنصات الرقمية في حال إذا كانت منصة عرض ثانية، وتكون السينما هي المنصة الأولى، وبعد انتهاء عرض الفيلم من صالات العرض بعد شهرين أو ثلاثة أشهر تقريباً، يتم عرضها على هذه المنصات، أو يتم إنتاج أفلام خصيصاً لها كما يحدث حالياً بعيداً عن الشاشة الذهبية، فيجب أن تكون هناك اتفاقية مع شركات الإنتاج في العالم كله من أجل الحفاظ على فكرة الذهاب للسينما وطقس المهرجانات.

ممثلون محترفون

أشاد محمد الدراجي بطاقم التمثيل في «الموصل» الذين جسدوا أدوارهم باحترافية كبيرة، أبرزهم الممثل العراقي سهيل دباش، الذي لعب دور قائد فرقة «سوات» جاسم الحاسم شديد الدقة والانضباط، والذي يتميز في الوقت نفسه بالحنان والعطف، والممثل الشاب التونسي آدم بيسا الذي لعب دوراً مهماً ومحورياً في شخصية «كاوا»، إلى جانب شخصية وليد البارزة التي أداها إسحاق الياس ببراعة.