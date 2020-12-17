التشيللو.. «غذاء الروح»

سعيد ياسين (القاهرة)

التشيللو.. آلة موسيقية وترية قوسية من عائلة الكمان كبير الحجم، ويبلغ طوله متراً، وعرضه نصف المتر عند أقصى اتساعه.

من أشهر عازفيه العرب ناجي الحبشي من فرقة عبدالحليم حافظ، وعبدالفضيل عبدالرازق العازف في فرقة أم كلثوم. والموسيقار الدكتور عماد عاشور الذي قال إنه عشق العزف على آلة «التشيللو» لأنه من أكثر الآلات المميزة في أي مقطوعة موسيقية كبيرة، وله رنين مختلف يطرب المشاعر ويمس القلوب، ولكنه يحتاج إلى موهبة ودراسة حتى يستطيع العازف أن يعمل عليه بنجاح وتميز. وأشار إلى أنه يحقق للجمهور التشبع بالطرب، ولكن لا يمكن العزف عليه إلا للأعمال الكبيرة والعريقة، خصوصاً وأن الأعمال الخفيفة لن تظهره.

وقد أطلق الجمهور على عاشور لقب «العازف المتكلم» منذ أكثر من ربع قرن، نظراً لتقديمه مقطوعات موسيقية كبيرة على «التشيللو» وكأن المطرب يغنيها بصوته.

عبدالرازق العازف في فرقة أم كلثوم (من المصدر)

ومن أبرز الأغنيات التي عزف فيها على التشيللو، «قارئة الفنجان» لعبدالحليم حافظ، و«أيظن» لنجاة، و«من غير ليه» لمحمد عبدالوهاب، وعشرات الأغنيات مع وردة وفايزة أحمد وطلال مداح ووديع الصافي ومحمد عبده وآخرين.

* يوضع «التشيللو» أثناء العزف بين ركبتي العازف في وضع مستقيم، ويستند إلى الأرض عن طريق سيخ معدني يرتكز في قاعدته على مسمار.

* يصنع من الخشب، ويعزف عليه بقوس الكمان، وله أربعة أوتار تصدر عنها أنغام كاملة غنية، تبدأ بالنغمة الثمانية والخماسية إلى أدنى نغمات الكمان.

* ظهر لأول مرة في إيطاليا عام 1560 على يد صانع آلات كمان يدعى أندريا أماتي.

* في أواخر القرن السابع عشر بدأ الموسيقيون تأليف مقطوعات مفردة «صولو» خاصة بالتشيللو.

* من أشهر عازفيه في العالم، الإيطالي لويجي بوتشريني، والإسباني بابلو كاسالس، والروسية نتالي جوتمان التي لقبت بـ «ملكة التشيللو»، والإنجليزي جوليان ويبر، والصيني يويوما، والفرنسي بول تورتيليه، والأميركية أليسا ويلر شتاين.