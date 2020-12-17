كيف تبرمج عقلك على الطعام الصحي؟

يعاني كثير من الناس من مشاكل السمنة، إذ تطول قائمة الأمراض التي تسببها زيادة الوزن أكثر من قائمة الأمراض التي تسببها قلته.. ومن يريدون خسارته أكثر ممن يريدون اكتسابه.. فما هي أسلم الطرق التي يمكن اتباعها لتبني نمط تغذية صحي؟

دراسة جديدة للباحثة ميسبا حسين Misba Hussain وزملائها من جامعة بيرمنغهام سيتي، نشرت مؤخراً في دورية إنترناشونال جورنال أوف بيهافيورال مديسن، كشفت أن توجيه تركيز الإنسان على أحاسيسه الجسدية الداخلية، وزيادة لطفه الذاتي، يساعد في اتباع نمط حياة صحي أكثر!

للتعرف على تفاصيل هذه الطريقة تواصلنا مع الباحثة الرئيسية في الدراسة، وكان هذا الحوار..

* حسب نتائج دراستكم، كيف يمكن اتخاذ خيارات أفضل لتناول الطعام؟

** توفر الأطعمة الرخيصة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر يجعل من الصعب اتخاذ خيارات غذائية صحية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

لذلك قمنا في «مختبر أبحاث اليقظة الذهنية التطبيقية في الصحة والطعام» بتصميم «مذكرات التأويل الذهني MCD».. وهي أداة تساعد في زيادة اليقظة الذهنية، أي: الانتباه لما تأكله.. بالإضافة لإظهار اللطف لصحتك النفسية والجسدية.. وقد أظهر نتائج إيجابية في تعزيز تناول الطعام الصحي وفقدان الوزن.



* كيف يمكن لهذه الطريقة المساعدة في تناول الطعام الصحي؟

** «مذكرات التأويل الذهني» وسيلة لتوجيه الانتباه إلى الأحاسيس الداخلية تجاه الطعام.. إذ نطلب من الشخص أن يتخيل نفسه ذواقة، ناقد طعام، وأن يركز على طعم ولون وملمس وقوام ما يتناوله، ومدى كونه صحيا، بالإضافة إلى الانتباه لإشارات الجوع والشبع، بدلاً من التركيز على العوامل الخارجية (مثل وجود طعام شهي في المكان..) وهو ما يساعد في الانتباه لكميات الطعام ونوعه والتوقف فور الشعور بالشبع.. هذه الأداة توجه الانتباه أيضا لتعزيز اللطف الذاتي..

* ما علاقة «اللطف الذاتي» بتحسين العادات الغذائية؟

** اللطف مع النفس قد يكون سلاحاً ذا حدين.. قد يجعل الشخص مدفوعاً بإشباع رغباته اللحظية، كأن يكافئ نفسه بكعكة شوكولاتة أو وجبته السريعة المفضلة..

لكن هناك نوع آخر مفيد، وهو اللطف الذاتي مع الجسد.. أي أن يكون المرء رفيقاً بجسمه وأن يضعه في الاعتبار ويرعاه ويهتم به، ليكون أكثر حرصاً في اختياراته الغذائية.. لا يعني هذا التوقف التام عن الطعام الذي تهواه النفس.. فإذا تناول المرء يوماً كعكة شوكولاتة أو طلب الوجبة السريعة المفضلة لديه، سيدفعه اللطف مع جسده إلى تعويض ذلك بالمشي أو تناول وجبة صحية ومغذية في اليوم التالي مثلاً.. هذا نوع مفيد بعيد النظر من «اللطف الذاتي».