د. شريف عرفة يكتب: سعادة الآخرين

يُعرف الحسد بأنه تمني زوال النعمة من الآخرين، ويقال إن عكس هذا الشعور هو الغبطة، أي تمني الحصول على النعمة لكن من دون زوالها عن صاحبها.. لكن هناك مستوى آخر يمكننا تصوره من المشاعر الطيبة، وهو الشعور بالسعادة لسعادة الآخرين.. الفرحة لفرحة غيرك، الشعور بالسعادة الذي ينتابك عندما ترى غيرك سعيداً.. دون أن تريد الحصول على نفس الشيء.

نحن مجهزون بيولوجيا لمثل هذا الشعور، عن طريق الخلايا المرآتية «ميرور نيورونز» التي تجعلنا نبتسم حين نرى غيرنا غارقاً في الضحك.. وكما تحس بالسعادة لزواج ابنك أو تخرج ابنتك، دون أن تتمنى لنفسك الزواج أو التخرج!

يمكن لفرحة الغير أن تكون مصدراً لا ينضب لسعادتنا الشخصية.. تأمل ابتسامة المحتاج الذي ساعدته، أو فرحة من حصل على مكافأة مستحقة واشعر بالسرور لأجلهم.. لأن استحضار هذا الشعور في أعماقك سيفيدك على أكثر من مستوى:

أولاً: زيادة السعادة:

تبني هذه العقلية يؤدي لزيادة عدد مشاعرك الإيجابية عن مشاعرك السلبية على مدار اليوم، وهو ما يحسن من حالتك النفسية وتقييمك لجودة حياتك عموماً.. بالإضافة لما للمشاعر الإيجابية من فوائد صحية، نفسياً وجسدياً..

ثانياً: تقوية العلاقات:

فرحتك لفرحة غيرك تعمق العلاقة بينكما.. لدرجة أن دراسات علم النفس الإيجابي، تنصحك بأن تطلب من الشخص السعيد بسبب موقف حدث له، أن يحكيه لك باستفاضة.. وأن تسأل عن التفاصيل.. كي يفرح معك ويستعيد المشاعر الإيجابية المصاحبة للموقف ويشعر أنك تعيشه معه.. وهو ما يقوي العلاقة.

ثالثاً: الارتقاء الروحي:

لا يمكن تصور تجربة روحية سويّة لشخص يملأ قلبه البغض والكراهية وتمني ما في يد الناس.. دون الفرحة لفرحتهم وتمني الخير لهم.. هناك درجة من الارتقاء الأخلاقي والروحي تصل بالإنسان لدرجة تمني الخير للجميع، بدلاً من الانحطاط به لمستوى من الأنانية، تجعله يبخل حتى بمشاعره الطيبة!

رابعاً: المجتمع ككل:

التنافس والتدافع والصراع للاستئثار بالموارد والتفوق على المنافس، هو ما يميز أغلب الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على كوكبنا، إلا أن تبني قيم مغايرة قد يؤدي لخلق نموذج أكثر إنسانية.. تحرص فيه الشركات على المسؤولية المجتمعية بنفس مستوى حرصها على تحقيق الربح.. يحرص فيه كل شخص على تحقيق الرفاه لمن حوله، وليس لنفسه فقط..

بالنظر للمستقبل البعيد..

هل يمكننا تصور عالم يرتقي فيه البشر، ليصبح هذا جزءاً من تكوينهم النفسي؟