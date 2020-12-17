«الكسكسي» مجاناً في إيطاليا

ساسي جبيل (تونس) - أقدم فرجاني يزيدي بوغديري، وهو تونسي يقيم بمدينة سيراكوزا بصقلية الإيطالية منذ نصف قرن تقريباً، على تمكين كل زبائنه من وجبة كسكسي مجانية بمناسبة إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» مساء أمس الأربعاء طبق الكسكسي كتراث ثقافي غير مادي.

وقال بوغديري، الذي يترأس جمعية الصداقة التونسية الصقلية في مدينة سيراكوزا السياحية في اتصال مع صحيفة «الاتحاد»، إنه دأب منذ عشرين عاماً على تنظيم مهرجان سنوي للكسكسي في المدينة وضواحيها، كما استغل هذه المناسبة للتعريف بالتراث التقليدي التونسي من خزف وأوان فخارية وسجاد.

ومثل خبر تسجيل اليونسكو لهذه الأكلة مناسبة ليحتفي في مطعمه على شرفة البحر بكل حرفائه مجاناً بهذه المناسبة ولمدة أيام معدودة.

ويعتبر الكسكسي المغاربي من الأكلات التي يستهلكها أهل صقلية منذ مئات السنين، نظراً للتقارب الجغرافي والتاريخي بين هذه المقاطعة وبلدان المغرب العربي.