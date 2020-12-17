إبداعات من بقايا الأخشاب

خولة علي (دبي)

برز الفنان التشكيلي عبدالله إبراهيم الحايكي في فن النحت والتشكيل، ونال وسام التميز والإبداع في الكثير من المعارض الفنية العالمية، فهو يداعب الخشب والحجر والمعادن، محولاً إياها إلى تحف فنية تحمل دلالات ذات مغزى في كيفية جعل الفن أداة لحفظ الموروث والتعريف به، ونشرها في صورة قوالب فنية بديعة، ومن خلال أفكاره الإبداعية المتجددة، استطاع أن يعيد تشكيل بقايا الأخشاب من خلال أسلوب التجريد في استنطاق أعمال فنية غاية في الدقة والمهارة.

الرسم والنحت

حول بداية انطلاقته في فن النحت والتشكيل، يقول البحريني الحايكي: عُرف فن النحت منذ القدم، وهو عمل قائم على الحرفية والمهارة العالية في التعاطي مع مختلف الخامات الصلبة، كالصخور والمعادن والخزف والخشب، ومواد أخرى حديثة، فعمل الحرفي أو الفنان لا يتوقف عند خامة معينة، فهو يجد في أي خامة أمامه قطعة قابلة للتحول إلى عمل فني وتحف رائعة، وكانت بداية انطلاقتي في عالم الفن، من بوابة الرسم، إلا أن النحت كان كثيراً ما يستهويني، من خلال تحويل رسمتي إلى نموذج لمنحوتة ثلاثية الأبعاد، مستخدماً قطعاً وخامات مختلفة مثل الخشب والحجر، والرخام، في محاولة لتجاوز المساحة المحددة على الورق، والحصول على قدر من الحرية والانطلاق في الإبداع الفني لتشكيل نموذج فني غير محدد القياسات، مرسوم في خيالي أو من الواقع المعاش، مسخراً أدوات كالإزميل والمطرقة بدلاً من الفرشاة والألوان.

صون الموروث

وحول تجربته في عالم النحت، يشير الحايكي: هذه التجربة تتجلى من عنصر المحاكاة وترجمة أفكار الفنان وما يدور في مخيلته، وما يشعر به من أحاسيس تشكل جزءاً من عمله الفني، لإظهار أعمالي التي أقوم بنحتها، والتي يغلب عليها الطابع التراثي والشعبي، في محاولة لصون وحفظ ما تبقى من تراثنا وموروثنا حتى لا يتعرض للاندثار أمام سرعة المتغيرات في عصرنا الحالي، ودخول الآلات في تصنيع كل شيء تقريباً، والتي سحبت البساط عن أكثر الأعمال الحرفية اليدوية، ومن واجبي كفنان أن أحاول جاهداً إيصال موروثنا الشعبي وعاداتنا في قالب منحوت لا يبلى ولا يغيره الزمن، ليعيش مع الأجيال القادمة.



