ماكدونالدز الإمارات تطلق برنامج مكافآت مذهلاً

ماكدونالدز الإمارات تعمل دائماً إلى تقديم كل ماهو جديد وما يرضي عملاءها الكرام من برامج ومكافآت مشجعة ومحفزة لهم من خلال تطبيقها.

وأطلقت ماكدونالدز الإمارات برنامج مكافآت جديداً يتيح لعملائها تجميع نقاط عند شراء طعامهم المفضل الذي تعده ماكدونالدز ومن ثم استبدال النقاط بمجموعة من المكافآت المذهلة.

إن ماكدونالدز ملتزمة اتجاه علامتها التجارية لكي تنال رضا واهتمام روادها الذين يفضلون مأكولاتها ذات المصداقية ونكهتها المميزة والتي تعمل من أجل تقديم الأفضل والأحسن والأجود لعملائها.

والفكرة من برنامج ماكدونالدز هي إظهار مدى شعبية العلامة ومكافأة العملاء على ولائهم للماركة.

وعن كيفية التسجيل، لابد من تنزيل تطبيق ماكدونالدز الإمارات من خلال متجر App Store أو Google Play ومن ثم التسجيل. وإذا كنت مسجلاً بالفعل، فسيتم إدراجك تلقائياً في برنامج المكافآت.

تجمع النقاط من خلال مسح QR الموجود في صفحة المكافآت قبل إكمال عملية شراء طعامك المفضل من ماكدونالدز سواء من المطعم أو على جهاز الطلب الذاتي أو عبر خدمة طلبات السيارة. ويتم جمع النقاط مع كل عملية مسح عند الشراء. ويحصل العملاء على 10 نقاط مقابل كل درهم إماراتي يتم إنفاقه.

وبمناسبة إطلاق البرنامج، ستحصل على 100 نقطة إضافية عند أول عملية مسح.

وعند جمع ما يكفي من النقاط، يمكن البدء باستردادها بأي من المكافآت الموجودة عبر تطبيق ماكدونالدز من خلال مسح رمز الـ QR الموجود على المكافأة ضمن المطعم أو على جهاز الطلب الذاتي أو عبر خدمة طلبات السيارة، وذلك للاستمتاع بالمزيد مما تحبونه.

تستهدف ماكدونالدز الإمارات عملاءها الراغبين في الحصول على أفضل قيمة عند الشراء والذين يحبون ويعتزون بعلامة ماكدونالدز ويستمتعون بطعامها ويحبون العلامة والعروض المذهلة التي تقدم من أجلهم ثم يحصلون على التقدير لهذا الالتزام وحبهم لعلامتها والتي حقاً دائماً مميزة.

لتحميل تطبيق ماكدونالدز الإمارات:

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcdonalds.app

App store:

https://apps.apple.com/ae/app/mcdonalds/id1217507712

"مادة إعلانية"