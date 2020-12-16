مكي.. ممثل ومؤلف ومخرج «عقد يعقد»

سعيد ياسين (القاهرة)

يعتزم الفنان أحمد مكي العودة إلى السينما قريباً من خلال فيلم قام بتأليفه ويتولى إخراجه وعنوانه «عقد يعقد» ويعيده إلى السينما بعد غياب سبعة أعوام منذ قدم فيلم «سمير أبو النيل» العام 2013.

من ناحية أخرى، يواصل مكي تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» أمام كريم عبدالعزيز ورياض الخولي وهادي الجيار وبشرى وإنجي المقدم وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول الجزء الجديد فصلاً من بطولات الجيش والشرطة المصرية التي بدأها في رمضان الماضي وتناول السيرة الذاتية للعقيد الشهيد أحمد صابر منسي قائد الفرقة 103 صاعقة. ويجسد مكي في «الاختيار2: رجال الظل» شخصية ضابط يتصدى مع أحد زملائه من ضباط المخابرات، في ملحمة وطنية، للعديد من العمليات الإرهابية.