الخضراوات الطازجة.. أكثر إفادة للجسم

القاهرة (الاتحاد)

كشفت خبيرة التغذية الهندية بوجا ماخيجا عن أن تناول الخضراوات طازجة وشربها عصيراً أكثر إفادة للجسم.. وقالت إن معظم العناصر الغذائية التي تحتويها الخضراوات عبارة عن فيتامينات قابلة للذوبان في الماء، وتُفقد بسهولة بسبب الأكسدة، لذلك فإن تقطيع الخضراوات يجعلها تفقد بعض عناصرها الغذائية أثناء عملية تقطيعها وتخزينها وتقديمها واستهلاكها. وأضافت: الطهي يزيد من فقدان الخضراوات لبعض العناصر الغذائية بسبب تعرضها للأكسدة والحرارة، ثم تؤدي عملية المضغ والأكل أيضاً إلى إفراز الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضراوات بشكل أبطأ.