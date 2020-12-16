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بألوان علم البحرين الزاهية ازدان برج خليفة في دبي، مساء أمس، مع أشهر الأيقونات المعمارية بالإمارات، في إطار احتفاء الدولة رسمياً وشعبياً باليوم الوطني الـ 49 للمملكة الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، تقديراً لعمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كل المستويات.

(تصوير حسن الرئيسي)