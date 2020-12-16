جوجل.. مطارد بسبب «الاحتكار»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

قرّرت ولايات أميركية عدّة إطلاق ملاحقات ضدّ الاحتكار في حقّ «جوجل»، مع اتّهام العملاق الرقمي باستغلال موقعه المهيمن على السوق لإبراز عروضه الخاصة بين نتائج محرّكه البحثي، وفق ما أفاد موقع «بوليتيكو». وسبق أن اشتكت منصات رقمية عدّة، من بينها «أمازون» و«يلب» و«تريب أدفايزر»، تقدّم خدمات أو منتجات موصى بها، من أن «غوغل» تعطي الأفضلية لعروضها الخاصة في نتائج البحث.

وستركّز الملاحقات المستهدفة لـ «جوجل» على أن محرّك البحث بطبيعته هذه يلحق الإجحاف بالمنافسين، وإلى بيانات المستخدمين.

وتتّهم الحكومة الأميركية المجموعة العملاقة بممارسة «احتكار مخالف للقانون» في مجال الأبحاث على الإنترنت والإعلانات.