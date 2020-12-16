ديناصور في حجم دجاجة

واشنطن (رويترز)

قبل حوالي 110 ملايين سنة، كان ديناصور بساقين وفي حجم الدجاجة يعيش على صيد الحشرات، وربما بعض الفقاريات الصغيرة كالضفادع والسحالي على امتداد شواطئ بحيرة قديمة في شمال شرق البرازيل. قال علماء: إن الهيئة الداخلية للديناصور، الذي عاش في العصر الطباشيري، عادية إذ يتشابه هيكله العظمي مع هياكل العديد من الديناصورات الصغيرة في العصر الجوراسي السابق للعصر الطباشيري.. لكنه من الخارج كان مختلفاً.

فالديناصور كان لديه عُرف له بنية تشبه الشعر على ظهره وتخرج من جسده إبر تشبه الشرائط، وربما كانت من مادة الكيراتين، وهي نفس مادة الشعر والأظافر.