هاري وميجان.. عقد جديد

لندن (أ ف ب)

وقّع الأمير هاري وزوجته ميجان شراكة لسنوات عدة مع «سبوتيفاي» لإنتاج مدونة صوتية بعنوان «آرتشويل أوديو»، بعد عقد مهم أبرماه أخيراً مع «نتفليكس». وأشارت «سبوتيفاي» إلى أن المدونة الصوتية الأولى ستكون حلقة خاصة بأعياد نهاية العام، تُبث في الأسابيع المقبلة وتتضمن «قصصاً عن الأمل والتعاطف»، مع «ضيوف ملهمين للاحتفال بالسنة الجديدة».

ولم تكشف المنصة السويدية ولا الثنائي الملكي عن قيمة الصفقة. وقال هاري وميجان: «المدونات الصوتية تذكّرنا جميعاً بأن نكرّس وقتاً للإصغاء الفعلي والتواصل مع بعضنا البعض من دون إلهاء».