تسجيل طبق الكسكسي ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي

سجلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) طبق الكسكسي، الأربعاء، ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي، إثر تقديم ملف مشترك من أربع دول مغاربية.

وقدمت الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس ملفا مشتركا بعنوان "الكسكسي: المعارف والمهارات والطقوس". ويتكون أساس الطبق من القمح أو الشعير، وتستعمل فيه اللحوم أو السمك والخضار أو الفواكه الجافة باختلاف المناطق والدول.

وعبرت الدول الأربع عن "سعادتها" الأربعاء و"فخرها" بهذا الاعتراف الثقافي، خلال احتفالية رسمية نقلها موقع منظمة اليونسكو.

وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة على "تويتر" الأربعاء إن "الكسكسي ليس مجرد طبق، لكنه نسق ثقافي وأسلوب حياتي".

وأضافت أنه "طقس متجذر منذ قرون، في الأفراح والأتراح، في الاحترام والاحتفاء، في التضامن والدعم، وهو إشارة مبكرة عن التنوع الذي آمنت به ساكنة المنطقة، بتعدده".

ويحضر الكسكسي في جميع المناسبات العائلية، وتستعمل مكونات كثيرة مختلفة في تحضيره.

وقدم الملف المشترك في مارس 2019.