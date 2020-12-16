مسبار صيني يعود إلى الأرض جالباً صخوراً من القمر

أفاد التلفزيون الحكومي الصيني بأن مسبار الفضاء الذي يحمل كيلوجرامين من تربة سطح القمر، هبط في أحد السهول بشمال الصين.

وبإنجاز هذه المهمة، تصبح الصين ثالث دولة تجلب عينات من القمر إلى الأرض، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق. وهذه هي المرة الأولى منذ 44 عاماً التي تجلب فيها عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.

تمثل عودة المسبار المحطة الأخيرة في مهمة استمرت 23 يوماً، وتضمنت هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر، وجمع عينات من التربة والصخور، والصعود والالتحام بمركبة تدور في مدار حول القمر، وأخيراً القيام برحلة العودة إلى الأرض التي استمرت أربعة أيام.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أحضرت مهام «أبولو» الأميركية 380 كيلوجراماً من الصخور القمرية إلى الأرض، بينما أحضر الاتحاد السوفييتي السابق نحو 300 جرام من التربة في مهام غير مأهولة.

ومسبار «تشانج إي 5» جزء من برنامج فضاء صيني طموح، يتضمن أيضاً بناء محطة فضائية بحلول عام 2022 وإرسال مهمة استكشاف لكوكب المشتري بحلول عام 2029.