بدء تجارب للقاح ضد «كورونا» يستند إلى أوراق التبغ

أعلنت شركة «كنتاكي بايوبروسيسنغ» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لمجموعة تبغ بريطانية، اليوم الأربعاء، إطلاق التجارب الأولى للقاح ضد مرض «كوفيد - 19» تم تطويره عبر طريقة تستخدم لأوراق التبغ.

تستعد المجموعة لإجراء أولى التجارب السريرية للمرحلة الأولى مع عدد قليل من المتطوعين من أجل معرفة ما إذا كان اللقاح آمناً بعد تلقي الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

يجري تحديد فعالية اللقاحات من خلال تجارب أوسع تسمى بالمرحلتين الثانية والثالثة.

وتخطط شركة «كنتاكي بايوبروسيسنغ» لإجراء التجارب على 180 متطوعاً بالغاً سليماً سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، واحدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً، والأخرى للفئة العمرية من 50 إلى 70 عاماً.

ومن المتوقع ظهور النتائج منتصف عام 2021. تأمل المجموعة، بعد ذلك، في الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب، وفق ما تنص عليه قوانين الهيئة الناظمة.

ونجحت الشركة في استنساخ جزء من تسلسل فروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19»، ما ساعد في تطوير جزيء يمكنه إنتاج أجسام مضادة يمكنها الحماية من الفيروس.

وأوراق التبغ التي تستخدمها التكنولوجيا الحيوية لها خصائص معينة ذات مزايا متعددة وتشكل، وفقاً للشركة، بيئة مؤاتية لإنتاج أجسام مضادة أكثر كفاءة وسرعة من التقنيات التقليدية.

وبالنسبة إلى «كنتاكي بايوبروسيسنغ»، فتساهم تقنيتها في تسريع عملية تصنيع اللقاح الذي سيكون من الممكن حفظه في درجة حرارة الغرفة فيما تتطلب اللقاحات الأخرى الحفظ في درجات حرارة معينة.