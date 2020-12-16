وقفة للعطاء في «سجايا فتيات الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) - تنظم سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في 20 ديسمبر الجاري، حفل تكريم تحت عنوان «وقفة للعطاء»، لأكثر من 50 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة، تقديراً لدورهم وجهودهم المبذولة في دعم ورعاية الفعاليات والبرامج التي تنظمها سجايا.

ويأتي هذا الحفل في إطار شكر جميع هذه المؤسسات على ثقتها ودعمها المستمر، سواء كان معنوياً أو مادياً، وتعاونها في البرامج والفعاليات التي تنظمها سجايا طوال العام، والتي تؤكد إيمان المؤسسات بأهداف سجايا ورؤيتها الساعية إلى تنشئة جيل من الفتيات القياديات والمبدعات في مختلف المجالات المعرفيّة، والقادرات على البناء والنهوض في المستقبل.

ويتخلل الحفل الإعلان عن «الشخصية المعطاء لعام 2018-2019»، حيث سيتم اختيار إحدى الشخصيات العامة التي ساهمت في دعم ورعاية أنشطة سجايا لنفس العام، وكان لها تأثير إيجابي وفاعل على مستوى المؤسسة.