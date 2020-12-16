آرت دبي يستضيف أكبر معرض فني في المنطقة

دبي (الاتحاد) - أعلن آرت دبي، أكبر معرض فني في المنطقة والمنصة الدولية الرائدة لعرض المواهب المحلية والإقليمية عالمياً، عن القائمة الكاملة للمعارض المشاركة وتفاصيل قاعات العرض الجديدة وبرامج النسخة الرابعة عشرة من آرت دبي والمقامة في الفترة 17 - 20 مارس 2021، وذلك بمشاركة 85 معرضاً تمثل 36 بلداً على أرض مدينة جميرا.

وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، يقدم آرت دبي قائمة طموحة من المعارض الفنية المشاركة من مختلف البقع الجغرافية، بالإضافة إلى برامج متميزة تتماشى مع إجراءات الصحة والسلامة في الدولة، وشراكات جديدة، ومنهجيات مبتكرة يقودها الفنانون أنفسهم بهدف تقريب المسافات الثقافية وتوطيد العلاقات الفنية، وتعزيز التواصل الجماهيري الفني، وتسليط الضوء على الفنون من منطقة الجنوب العالمي.

برنامج جديد

وتضم نسخة هذا العام من آرت دبي برنامجاً فنياً يحظى بتصميم وإشراف الفنانين المشاركين في المعرض، وتتضمن مجموعة من الفعاليات الفنية والموقعية الحية في مختلف مواقع دبي. وتهدف هذه الفعاليات الحية إلى كسر القوالب التقليدية للتجمع ومشاهدة الأعمال الفنية والتواصل مع الفنانين، ولتقديم نظرة معمقة في المنهجيات والممارسات الفنية للفنانين.

وستقام هذه التجمعات في مختلف أنحاء الإمارة لتشمل عروضاً حية شاطئية، وجولات موجهة في أسواق المدينة القديمة، ورحلات بالقارب بين الجزر، وأغاني الكاريوكي، وغيرها من البرامج التفاعلية التي يصممها وينتجها الفنانون المشاركون في المعرض، بهدف تعزيز التواصل الإنساني بطرق مستوحاة من سياقاتنا المحيطة بنا.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في هذه التجمعات أسماء مثل لورنس أبو حمدان (الأردن)، وكريستوفر أردينا (الفلبين)، وإيفان أرغوتي (كولومبيا)، وتانيا كاندياني (المكسيك)، وجيمس كلار (الولايات المتحدة)، وتسيداي ماكونين (إثيوبيا / الولايات المتحدة)، وسيروان باران (العراق)، وآخرين.

المعارض

ويمكن لزوار نسخة آرت دبي 2021 التعرف على مختلف التوجهات الفنية عبر قاعات العرض الرئيسية الثلاث، كونتمبراري ومودرن وبوابة، في سياقات جغرافية وثقافية تنأى عن المنظور الغربي التقليدي للفنون.

ويقدم قسم آرت دبي كونتمبراري للفن المعاصر تشكيلة متنوعة من المعارض والفنانين، ليستمتع الزوار بالأعمال المتميزة من المراكز الفنية الصاعدة جنباً إلى جنب مع تلك المعروفة عالمياً.

فيما يحظى قسم آرت دبي مودرن للفن الحديث بإشراف القيمَين الفنيين سام بردويل وتيم فيلراث، ليعرض نخبة من أعمال عمالقة القرن العشرين والتي تتناول السياقات التاريخية والجغرافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بهدف تعزيز وتجديد سبل الحوار والتواصل الفنية عبر تاريخ المنطقة. وبعد نجاح نسخته التدشينية في 2019، يعود قسم بوابة بحلةٍ جديدةٍ وبإشراف القيّمة الفنية نانسي أداجانيا، ليسلط الضوء على عروض فنية فردية أقيمت خلال العام الماضي، أو خصيصاً للمشاركة في المعرض، بهدف تعزيز التنوع في أطياف المنظور الفني من مختلف المراكز الفنية والتجارية والثقافية العالمية.

وأعرب بابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي، عن تطلعه لإقامة نسخة 2021 من المعرض، حيث قال: نحن ممتنون للدعم المتواصل الذي تقدمه المعارض المشاركة، وللثقة التي أولتنا إياها هذه المعارض خلال العام الماضي. ويسعدنا في آرت دبي أن نعلن عن عودة أكثر من 90% من المعارض المشاركة سابقاً للمشاركة في النسخة الرابعة عشرة، ونحن فخورون بالتنوع الذي تمثله المعارض المشاركة. نحن نؤمن بأهمية تقريب المسافات بين المجتمعات الفنية في فعاليات حضورية.

كونتمبراري

يشهد قسم آرت دبي كونتمبراري للفن المعاصر مشاركة قوية لأكثر من 55 معرضاً تتضمن عودة العديد من المعارض مثل أديس فاين آرتس (أديس أبابا / لندن)، وغاليري 1957 (أكرا)، وأكسبيريمنتر (كلكتا)، وغاليري كرينزينغر (فيينا)،

وسيلفرلنس (ماكاتي)، وزيلبرمان (إسطنبول / برلين)، بالإضافة إلى المشاركات الجديدة من معارض أخرى مثل +2 (طهران)، وغاليريا الباران بورديه (مدريد)، ومونو غاليري (الرياض)، وستيمز غاليري (بروكسل)، ويوستو / جينر (ماربيلا).

ويرحب آرت دبي كونتمبراري بعودة عدد من المعارض الفنية الكبرى من المنطقة مثل غاليري أثر (جدة)، وحافظ غاليري (جدة)، وسفير-سيملير غاليري (بيروت/هامبورغ)، بالإضافة إلى تسعة معارض من دبي وهي آكا بوجكت، وأيام غاليري، وكوستوت غاليري دبي، وغاليري إيزابيل فان دين إيند، وليلى هيلير غاليري، ولوري شبيبي، وميم غاليري وذا ثيرد لاين، وزاوية غاليري.

مودرن

ويعود قسم آرت دبي مودرن للفن الحديث بأكبر نسخة بعروض فردية تمثلها معارض مميزة، والتي يشارك كل منها بأعمال أحد القامات الكبار في الفن الحديث بالمنطقة. ويشهد قسم مودرن تصميماً جديداً لتوزيع المشاركات بهدف عرض الأعمال الأرشيفية والبارزة، جنباً إلى جنب مع الأعمال المتحفية لهؤلاء الفنانين العمالقة، وذلك وفق رؤية سياقية جديدة للقيّمَين الفنيين سام بردويل وتيم فيلراث.

ويشهد قسم آرت دبي مودرن عودة عددٍ من المعارض المشاركة مثل أجيال آت غاليري (بيروت)، وآرت توكس | إيجبت (القاهرة)، وغاليري ون (رام الله)، وتافتا (لندن)، وعدد من المعارض التي تشارك لأول مرة مثل سابرينا أمراني (مدريد) وديريمارت (إسطنبول)، وكومبتيور د يمين (مراكش)، وغاليري مصر (القاهرة)، حيث سيعلن عن القائمة الكاملة للفنانين المشاركين في آرت دبي مودرن في مراحل لاحقة.

بوابة

وتشهد نسخة 2021 من آرت دبي عودة قسم بوابة بنسخته الثانية، وذلك بإشراف الباحثة الثقافية والقيّمة الفنية نانسي أداجانيا من مدينة بومباي. ويسلط قسم بوابة الضوء على عروض فنية فردية أقيمت خلال العام الماضي أو خصيصاً للمشاركة في المعرض، مع التركيز على التطورات الفنية المعاصرة في السياقات الجغرافية المتنوعة لمنطقة الجنوب العالمي.

ويرحب قسم بوابة بمشاركات جديدة من معارض مثل نيتشر مورتي (نيو دلهي) بأعمال للفنانة الهندية تانيا جويل، وفاديرا آرت غاليري (نيودلهي) بأعمال للفنان الهندي رانبير كليكا، وغاليريا جيامباولو أبونديو (ميلان) بأعمال الفنانة الكوبية ماريا ماجدالينا كامبوس بونز، وغاليري بيتر سيليم (فرانكفورت) بأعمال الفنانة اليمنية البوسنية الأميركية علياء علي، وغاليري سلوى زيدان (أبوظبي) بأعمال الفنان الإماراتي حسين شريف، كما يرحب قسم بوابة بعودة كانفاس غاليري (كراتشي) بأعمال الفنانة الباكستانية عديلة سليمان، وفيرميلهو (ساو باولو) بأعمال الفنانة المكسيكية تانيا كاندياني.

يشارك في آرت دبي هذا العام 11 معرضاً محلياً، حيث يعرض غاليري لوري شبيبي، في منصتهم بقسم كونتمبراري، أعمال الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم وهو الفنان الذي سيمثل جناح دولة الإمارات في بينالي البندقية 2022. فيما يعرض غاليري سلوى زيدان، في قسم بوابة، أعمال الفنان حسين شريف العضو المؤسس، مع أخيه حسن شريف، في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بالشارقة.