«بلحسن» ينقذ الجزيرة من الكائنات الإلكترونية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يستعد الفنان التونسي نجيب بلحسن لبدء تصوير دوره في فيلم «آخر نيزك»، ويجسد شخصية «إلياس»، صاحب الذكاء الخارق، يستعين به سكان جزيرة لإنقاذهم من حرب الكائنات الإلكترونية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار الفانتازيا التشويقية، ويسلط الضوء على التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم خلال المائة عام القادمة، وصراعات الإنسان مع الآلة، تأليف وإخراج ميدا، ويشارك في بطولته منذر رياحنة، وهاجر الشرنوبي.

ويشارك بلحسن في مسلسل «موسى»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل، ويجسد شخصية ضابط إنجليزي يسعى إلى القبض على موسى، والذي يجسد دوره محمد رمضان.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الإجتماعية الصعيدية، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، ورياض الخولي.