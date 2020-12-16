حماقي والعسيلي في مهرجان دبي للتسوق

دبي (الاتحاد)

يستعد النجمان محمد حماقي ومحمود العسيلي لتقديم عرض غنائي حصري على مسرح كوكا كولا أرينا، 25 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

ومع وجود أكثر من 10 ملايين متابع على إنستغرام، فقد اختير الفنان المصري محمد حماقي للفوز بجائزة أفضل فنان في الشرق الأوسط من MTV، كما منحته شركة EMI للموسيقا العربية لقب صاحب أفضل مبيعات في الشرق الأوسط.

ويشتهر محمد حماقي بأغانيه الفريدة من نوعها مثل «بحبك كل يوم أكتر»، و«ناويها»، و«افتكرت»، حيث حققت جميعها نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء العالم، وسيصعد محمد حماقي المسرح حصرياً لأداء أغانيه المفضلة، بحضور عشاق الموسيقا في المدينة.

كما يعود الفنان المصري محمود العسيلي لتقديم الأداء الثاني المباشر له على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، وذلك بعدما سبق له أن صعد المسرح خلال عام 2019 ضمن مهرجان Why Not Music Festival. وينضم محمود العسيلي إلى محمد حماقي حصرياً في عرض غنائي مذهل. ولا يقتصر إبداع الفنان محمود العسيلي على الغناء فقط، فهو أيضاً مؤلف وملحن ومنتج موسيقي، وسبق له أن قدم أعمالاً موسيقية حازت على شهرة عالمية، حيث حقق أحدث أعماله، الذي يحمل اسم «تمثيلية»، أكثر من 3.6 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتم تطوير التوجيهات والإجراءات الجديدة في مسرح كوكا كولا أرينا بالتعاون مع بلدية دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، بالإضافة إلى التأكيد على اتباع الإرشادات.