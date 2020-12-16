احتفالات موسم الأعياد في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، موسم الأعياد مع باقة من الفعاليات الاستثنائية والألعاب النارية وخيارات تناول الطعام المتنوعة. كما أن الوجهة ستتزين بأضواء احتفالية خلال فصل الشتاء لتتيح لزوارها فرصة قضاء موسم أعياد لا مثيل له.

الشتاء في شوارع إيطاليا

امنحوا لمسة إيطالية لموسم العطلات هذا العام واستمتعوا باحتفالية «الشتاء في شوارع إيطاليا»، ويمكن للضيوف ابتكار أجمل تصاميم الحلويات من كعك الزنجبيل ضمن فعالية «مصنع الزنجبيل»، حيث ستتوافر الحلويات والكريمة لتزيين البيوت التي سيتم صنعها من كعك الزنجبيل.

روائع الشتاء المذهلة في عالم وارنر براذرز أبوظبي

استمتعوا بالاحتفال بموسم الأعياد مع شخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل باغز باني ودافي داك وتوم وجيري، في الأجواء الاحتفالية المتميزة الخاصة بموسم الأعياد في عالم وارنر براذرز أبوظبي، والتي تتيح للزوار الاستمتاع بديكورات الأعياد الاستثنائية والحلويات، والرقص على أنغام عرض «جنغل بيلز الموسيقي» مع لوني تونز.

فعاليات موسم الأعياد في ياس مول

استمتعوا بفعالية «الموسيقا والشوكولاتة» التي سيستضيفها ياس مول اعتباراً من (اليوم) 17 ديسمبر الجاري، حيث سيحتضن «ياس مول» أكبر نافورة شوكولاتة على شكل شجرة تحيطها راقصة باليه دوّارة وبيانو بالحجم الطبيعي، مع أنغام موسيقية تعزز الأجواء الاحتفالية، كما سيقوم بابا نويل بظهور افتراضي يومي ليفاجئ المتسوقين والزوّار. وكذلك، سيتم إطلاق مرآة تفاعلية اجتماعية، وستتاح الفرصة للزوار لالتقاط الصور في جميع أنحاء المركز التجاري.

وتعاون ياس مول مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ليتيح للزوار شجرة التمنيات الرقمية، وسيتمكن الزوار من تقديم أمنياتهم من خلال رمز الاستجابة السريع «كيو أر»، لتظهر الأمنيات على الشجرة التي تتكون من طبقات متعددة من الشاشات الرقمية.

وقت المرح مع العائلة

أضيفوا المزيد من المرح إلى موسم الأعياد مع منطقة ياس كارت زون، حيث تتوفر العديد من الباقات التي تمنح موسم الأعياد المزيد من المتعة والتشويق.

باقة الأدرينالين

لمحبي الحماس والراغبين بإضافة الإثارة إلى حياتهم، اختبروا هذه التجربة بحلتها الجديدة، تجارب كاترهام إكسبريس ودريفت تاكسي ذات الشعبية الواسعة.

التجربة الأقرب لعالم الفورمولا- 1

انطلقوا على متن مركبة Yas3000 واختبروا أقرب تجربة ممكنة لتجربة الفورمولا -1. عيشوا تجربة الأبطال في شهر ديسمبر، وانطلقوا بأقصى السرعات على متن سيارة السباق المكشوفة ذات المقعد الواحد.

أكاديمية الكارتينج

هل تريد لأطفالك الحصول على بعض الخبرة في خوض سباقات السيارات؟ قدموا لهم هدية مثالية من خلال تسجيلهم في أكاديمية الكارتينج، حيث تنظم الأكاديمية حصصاً تدريبية تقام على مدى 8 أسابيع، بمعدل حصة واحدة كل أسبوع تستمر كل منها ساعتين، تنطلق في يناير 2021.



استمتعوا بتجارب الضيافة بموسم الأعياد في جزيرة ياس

يحتفي كراون بلازا أبوظبي - جزيرة ياس، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وفندق روتانا جزيرة ياس، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وياس لينكس، وياس مارينا بموسم الأعياد من خلال تقديم مجموعة من الفعاليات وتجارب تناول الطعام الموسمية، لتتيح للزوار خيارات متعددة للاستمتاع بتناول الطعام، سواء كانوا يبحثون عن وليمة احتفالية تقليدية ممزوجة بتجربة تناول طعام عصرية، أو يتطلعون الاستمتاع بطلب الطعام وتناوله في المنزل.

عروض الألعاب النارية

وتتزين سماء جزيرة ياس بالألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد. حيث ستتاح للراغبين في الاحتفال ومشاهدة الألعاب النارية إمكانية مشاهدة العرض عبر خاصية البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجزيرة ياس، أو الاستمتاع بمشاهدة العرض أثناء تناولهم الطعام في أحد مطاعم ياس مارينا.