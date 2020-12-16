فعاليات أصحاب الهمم بلغة الإشارة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت أبوظبي للإعلام، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن إطلاق خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة لحلقات برنامج استديو 1 الذي يبث على إذاعة أبوظبي أف أم، حيث سيتم توفير الحلقات المترجمة لأصحاب الهمم من فئة «التحديات السمعية-الصم»، عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.

وتشمل المبادرة الموجهة لـ 358 شخصاً من فئة الصم من مختلف أنحاء الدولة، إنشاء منصة تواصل خاصة لهذه الفئة مع برنامج استديو 1 عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، مع توفير مترجم لغة إشارة خلال بث البرنامج.

وستقوم أبوظبي للإعلام ببث نشرة يومية لأصحاب الهمم من فئة الصم عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، حيث ستتضمن النشرة الأخبار التي جرى تناولها في الحلقة، لتتم ترجمتها بلغة الإشارة من قبل فريق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وبدورها ستعمل المؤسسة على توفير المترجم، وإنشاء حسابات لفئة الصم على التطبيق.

وأشاد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بتلك المبادرة من أبوظبي للإعلام وشبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لها عبر برنامج استوديو واحد، الذي يعبر عن نبض الجميع ويعد من البرامج المميزة، منبر الناس الحر وصوتهم الصادح الذي يخترق الأثير ليصل إلى مكاتب المسؤولين والوزارات لغرض حل قضايا ومشاكل الناس من مواطنين ومقيمين.

وقال: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعلى رأسها سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، تقدر عالياً الدور الذي تلعبه الدوائر والمؤسسات والشركات الوطنية لخدمة فئات أصحاب الهمم، ويسعدنا أن نرى أبوظبي للإعلام من ضمن تلك الجهات التي تقوم بهذا الدور الوطني.



تعامل مهني

كما أثنى عبد الله الحميدان على الدور الحيوي الهام الذي تلعبه أبوظبي للإعلام على مستوى كافة الفعاليات والمناسبات الوطنية، والحرص على تقديم التغطيات المميزة لأنشطة وفعاليات أصحاب الهمم ولاسيما مؤسسة زايد العليا، مشيراً إلى أن الإعلام في دولة الإمارات يتميز بالتعامل الواقعيّ والمهني مع الأحداث، مع التركيز على المرتكزاتِ والثوابتِ الوطنية، والمحافظةِ على المهنية والاحترافية، والالتزام بالتوجهاتِ والخطوطِ العريضةِ لمصلحة الوطن.

وأكد أن التعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وأبوظبي للإعلام لتوفير الحلقات المترجمة من برنامج استوديو واحد لأصحاب الهمم من فئة «التحديات السمعية-الصم»، عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، هو تعزيز للتعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين الذي يجري من خلال تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين من أصحاب الهمم في مختلف المجالات الإعلامية والتقنية والإدارية التخصصية، إلى جانب تزويدهم بالمهارات والكفاءات والقيم المؤسسية اللازمة والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل.

وقال عبد الرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة أبوظبي الإذاعية:«يعكس هذا التعاون حرصنا في أبوظبي للإعلام على تعزيز أواصر العمل المشترك مع مختلف الجهات المحلية، حيث نتطلع من خلال هذه الخطوة إلى المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الدمج الفاعل لأصحاب الهمم في المجتمع وتعريف فئة الصم بالمحتوى الذي نقدمه من خلال برنامج استديو 1، خاصة أنه يتناول موضوعات تهم جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم في القضايا المجتمعية التي يطرحها البرنامج».