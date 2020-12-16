الماء.. سر السعادة

القاهرة (الاتحاد)

إذا سأل أحد عن السعادة؟ قد يجيب معظم الناس بأنه الحب أو التواجد مع العائلة، وغيرها من العواطف المعنوية. إلا أنه من المثير للاهتمام، أن وجدت دراسة استقصائية جديدة أن إبقاء الجسم مُرطباً جيداً، عن طريق شرب كمية كافية من الماء، هو سر السعادة.

ووجد الاستطلاع، الذي نشر نتائجه موقع «Study Finds»، أن أولئك الذين يحافظون على الترطيب المناسب، يميلون إلى أن يكونوا أكثر تفاؤلاً ونجاحاً وحيوية.

ووافق عدد كبير من المشاركين الذين يشربون ستة أكواب من الماء على الأقل يومياً على عبارة «أنا سعيد للغاية»، على عكس الذين يشربون أقل من كوب، فإن العبارة لا تمثل حالتهم.

وأفاد الاستطلاع، أن 40 في المئة من المشاركين الذين يشربون أكثر من ستة أكواب من الماء يعتبرون أنفسهم متفائلين، بل ويؤثر شرب الماء على الشعور بالراحة والانتعاش.