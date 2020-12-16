بعد عام من التباعد.. العالم بأكمله في قلب دبي

سواء كنت ممن مر عليهم هذا العام بسرعة كبيرة أو ممن ملوا انتظار انتهاء الجائحة، وسواء كنت ممن عملوا من مكاتبهم أو من منازلهم، فقد آن الأوان للحصول على متعة خالصة وابتداع ذكريات مفعمة بالحيوية بعد أن توقف العالم لبرهة عن صنع أي ذكريات عبر مهرجان دبي للتسوق الذي ينطلق في 17 من كانون أول الحالي.

وجهتك الآن هي دبي

تتضاعف الإثارة في مهرجان دبي للتسوق هذا العام، فاتصالات ماركت أو تي بي في برج بارك وسط دبي يحمل معه العديد من المفاجآت التي ستذهلك، لا أنت فحسب، بل كل فرد من أفراد عائلتك وأصدقائك لينقلكم لعالم من المتعة التي تمتد حتى الثاني من يناير المقبل وذلك عبر أسواقه الخارجية في الهواء الطلق والتي ستشهد عروضاً استثنائية فريدة.

خليط من الثقافات في متناول يديك

بعد عام من التباعد ينطلق اتصالات ماركت او تي بي في 17 من الشهر الجاري ليمنحنا الفرصة المذهلة للإطلاع على واحدة من أحدث الصيحات الرائجة حالياً في كوريا الجنوبية واليابان، NEWTRO، حيث تمتزج الموسيقى بفرادة تجمع أجواء الماضي والحاضر في مزيج مذهل، وبأجواء مفعمة بالحيوية في الهواء الطلق.

أرقى العلامات التجارية العالمية توافيك في قلب دبي

ولعشاق الجمال والموضة قسط كبير من المتعة في اتصالات ماركت او تي بي باستضافة ما يزيد عن 80 من العلامات التجارية العصرية والفريدة لمصصمين مبدعين ناشئين من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، يقدموا أفضل تصاميم الملابس والأحذية والمجوهرات الفريدة التي تتناسب مع جميع الأذواق.

بعد عام من التباعد.. العالم بأكمله في قلب دبي

أعياد ميلاد مجيدة

لا يوجد ما هو أروع من الاحتفال بأعياد الميلاد في طقس دبي الرائع في هذا الوقت من العام. تنطلق في 24 من الشهر الحالي عروض موسيقية عالمية ممتعة لأغاني الميلاد المصحوبة برقصات مميزة يقدمها أقزام بابا نويل، بالإضافة إلى عروض الأكروبات المذهلة التي تحبس الأنفاس. متعة خالصة لكم ولأطفالكم والعديد من المسابقات والهدايا المميزة على مدار اليوم.

تجربة أشهى الأطباق العالمية المختلفة في مكان واحد

أما لمحبي تجربة ما لذ وطاب من أطعمة محلية وعالمية، تقدم اتصالات ماركت او تي بي أشهى الأكلات، من الأطباق البحرية من مطعم ـAddicted إلى الباستا الإيطالية الشهية من Coppasta وأشهى سندويشات البرغر من Bunz وأكثر من 20 عربة من عربات الطعام المتنقلة في برج بارك لتتذوق الأشهى وتعش المرح أنت وعائلتك في أجواء عائلية ممتعة.

أجواء شبابية عصرية وعروض مميزة

اتصالات ماركت أو تي بي يمتاز بأجواءه الحيوية المرحة، حيث تتوج العروض العالمية بحفلات موسيقية وعروض ترفيهية في الهواء الطلق تتخللها العديد من المسابقات والجوائز والهدايا الاستثنائية.

نستقبل العام الجديد معاً

تمتد فعاليات اتصالات ماركت أو تي بي ما بين 17 ديسمبر و 2 يناير ويستقبلكم وعائلاتكم والأصدقاء ما بين الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء خلال أيام الأسبوع، عدا الخميس إذ تبدأ الفعاليات في الرابعة عصرا وتستمر حتى منتصف الليل، أما في عطلة الأسبوع فتنطلق أنشطة السوق ما بين 12 ظهرا وحتى منتصف الليل.