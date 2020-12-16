محمد منير يفتح «باب الجمال»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان محمد منير عن أنه سيطرح ألبومه الغنائي الجديد، بداية العام المقبل، ويضم 5 أغنيات فقط، وعنوانه «باب الجمال»، وهي إحدى أغنياته، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم.

وقال لـ«الاتحاد»: إن الألبوم يضم أغنية بعنوان «أنا رايق»، كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار، وأغنية «إرسم حبيب شبهك»، كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز.

ويعود منير مجدداً إلى الغناء النوبي من خلال أغنيتي «توب الفرح»، و«قلبي اتهبل»، كلمات من الفلكلور النوبي، وألحان سامر أبو طالب، ومن المقرر تصوير أغنيتي «باب الجمال»،

و«توب الفرح»، بطريقة الفيديو كليب.

يذكر أن آخر أعمال منير الفنية أغنية «الناس في بلادي»، كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وهي آخر ما كتب قبل رحليه منذ 5 سنوات، وألحان محمد رحيم.