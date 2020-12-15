محمود الحسن.. يحوّل اللقطة إلى قصة

خولة علي (دبي)

ينطلق الفنان الفوتغرافي محمود الحسن، في التعبير عن أفكاره، معتمداً على الخيال والمنطق في دمج الصورة، بتفاصيل أقرب للفن السيريالي، مستخدماً فن الدمج الرقمي كأداة في جعل الصورة غير مقيدة بضوابط أو حدود، لتحاكي عالم الفكر وتستفز المشاعر.

وأشار الحسن، إلى أن الفن الرقمي، من الفنون البصرية، وأحد الاتجاهات الحديثة في الحركة الفنية، وهو قائم على التفاعل بين الصورة الملتقطة من الفنان من أرض الواقع ومزجها برؤيا وفكر معينة باستخدام برامج تقنية، رغبة في إيجاد بعد آخر للصورة.

خارج المألوف

وقال: أعتمد على الصورة الملتقطة من عدستي لأحولها إلى لوحة فنية من خلال فن الدمج الرقمي، الذي تخصصت فيه ووجدت نفسي في تقديم أفكار تحمل الكثير من المضامين وفي قالب فني مبتكر، فهذا الفن يعطيني قدراً من الحرية لأخرج عن المألوف، ولأعبر عما يعتريني من مشاعر أو عن مناسبة معينة تمر علينا.

وأوضح أن أي عمل يقوم به الفنان لا بد أن تكون هنالك فكرة وسيناريو محدد حتى ينطلق بخطوات واضحة وثابتة، فقبل أي صناعة صورة يجب أن نكتب سيناريو للصورة ومن خلالها أجمع الصور المناسبة يتم الدمج فيما بينها، من خلال ترجمة مقولة أو جملة معينة إلى صورة دقيقة ومعبرة لتصل للمتلقي.

خبرة الحسن منذ 15 عاماً، ساعدته على احتراف استخدام البرنامج بشكل سلس وأكثر دقة، ولجأ في بداية طريقه لدورات عن طريق مواقع أجنبية من الإنترنت وطور نفسه ليصل للمرحلة الحالية، حيث لفت إلى أن كل فن بحاجة إلى إرادة وصبر، وممارسة وتطوير مستمرين، من خلال متابعة عدد من الفنانين الخليجيين والأجانب.

منتصف الطريق

وحول المدة المستغرقة في إنتاج هذا الفن، يقول الحسن: في بعض الأحيان تأخذ مني الصورة الواحدة 7 ساعات عمل أو أكثر، وقد يصل في بعض الأعمال لمنتصف الطريق، عندما يفقد الإحساس بالصورة، فيقوم بمعالجتها من جديد حتى يكون لها أثر في نفسية المتلقي وتكون الرسالة واضحة وقد حققت هدفها.

وحول مشاركته المجتمعية، لفت إلى أنه شارك بعدة معارض في الدولة منها المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر ومعرض خاص بجامعة الشارقة وعدة أنشطة مع جمعيات التصوير بالدولة، وقد نال أيضاً العديد من الجوائز، وصمم ملصق الفيلم الإمارات «هجولة 2»، وأعمالاً تلفزيونية.