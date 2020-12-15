«Catsaway».. أول فيلم رسوم متحركة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت إيمج نيشن أبوظبي، إحدى الشركات الرائدة الحائزة جوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، عن دورها كشريك رئيسي في إنتاج فيلم الرسوم المتحركة «Catsaway» للمخرج الإماراتي فاضل سعيد المهيري، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم الكوادر المحلية وتطوير قطاع الرسوم المتحركة في دولة الإمارات.

فاضل المهيري

تعزيز المهارات

يُعد فيلم الرسوم المتحركة باكورة أعمال إيمج نيشن بهذا الأسلوب، وأول فيلم رسوم متحركة بالكامل يُنتج في أبوظبي، والذي تشارك بإنتاجه إلى جانب شركة تنت بيكتشرز الإماراتية، ما يمثل فرصة لتعزيز مهارات مجتمع أبوظبي من الموهوبين في مجال الترفيه.

وكانت عملية الإنتاج للفيلم قد انطلقت في وقت سابق من هذا العام، حيث يتم الآن تجميع الصور المرسومة يدوياً، وتسجيل الصوت باستديوهات الإنتاج في (twofour54)، منطقة صانعي الإعلام بأبوظبي.

تدور أحداث فيلم Catsaway حول مجموعة من القطط التي تعيش بمدينة أبوظبي في أواخر القرن الماضي، وتحاول أن تجد مسكناً لها في المدينة متعددة الثقافات، ليجد المشاهد نفسه أمام مشاهد تحكي قصة مدينة أبوظبي التاريخية في بداياتها من خلال رسوم متحركة كلاسيكية ثنائية الأبعاد.



احتفاء بالتعايش

تعليقاً على ذلك، قالت هناء كاظم، مديرة قسم السينما والتلفزيون المحلي في إيمج نيشن: «تبحث إيمج نيشن دوماً عن المشروعات التي تخاطب مجتمع اليوم بطريقة إبداعية ومسلية، ويحقق «Catsaway»، من خلال الاحتفاء بالتعايش ضمن البيئة المتنوعة التي تحتضنها العاصمة الإماراتية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من الفريق الذي يقدم هذا الفيلم للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المسرح العالمي، ومن خلال تطوير الكفاءات في مجال الرسوم المتحركة بأبوظبي، نحن قادرون على الاعتماد على النمو القوي الذي شهدته صناعة الإعلام في الإمارة على مدى السنوات القليلة الماضية».



تعددية ثقافية

ومن جانبه، قال فاضل سعيد المهيري، مخرج Catsaway: «تقدّم الرسوم المتحركة الكلاسيكية ثنائية الأبعاد هذه للجمهور في أنحاء المنطقة تجربة تحفيزية تسعدهم وتُثري ذكريات الحنين لديهم، وخلال السنوات القليلة الماضية، قدّم العديد من صانعي الأفلام الإماراتيين قصصهم الاستثنائية إلى العالم، وشهدنا ظهور مجموعة ناشئة من المواهب في عالم الأفلام والرسوم المتحركة في أنحاء الدولة».

وأضاف المهيري: «يحتفي الفيلم بالتعددية الثقافية، ولدينا فريق رائع من مؤدي الأصوات من الإمارات، السودان، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، ومصر، حيث يمثلون اللهجات المتنوعة في العالم العربي».



زخم متزايد

وقال بين روس، رئيس قسم المحتوى في إيمج نيشن أبوظبي: «على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي عشناها خلال العام الحالي نتيجة أزمة «كورونا»، استمرت عجلة قطاع الإعلام والترفيه في أبوظبي بالدوران بزخم متزايد، وبفضل الدعم المستمر من الحكومة، تظل أبوظبي واحدة من أكثر البيئات الآمنة لاستمرار عمليات الإنتاج، وسنرى تدفقاً مستمراً من المشاريع المحلية والإقليمية والقادمة من هوليوود وبوليوود خلال العام الجديد». ومن المقرر إطلاق فيلم «Catsaway» في عام 2022.