روبي تشارك في 5 أفلام

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك روبي في 5 أفلام سينمائية حيث تعاقدت على بطولة فيلم «شلة ليبون»، لتجسد البطولة النسائية أمام أحمد السقا، وأحمد عز.. كما تشارك محمد رمضان في فيلم «بطل عادي»، وتجسد شخصية زوجته التي تدعمه في مواجهة ظروف الحياة الصعبة، والعمل تأليف الدكتور مدحت العدل، ويعد التعاون الفني الثاني بين روبي ورمضان، بعد فيلم «الكنز» العام 2017.

وتواصل روبي تصوير أحداث فيلمها «بره المنهج»، الذي يسلط الضوء على التأثير السلبي للتنمر، وتنتظر البدء في تصوير مشاهدها في فيلم «السقوط في حلم السوسن»، وتجسد شخصية مركبة تتمحور حولها الأحداث.

وانتهت روبي من تصوير مشاهدها بفيلم «كيرة والجن»، تأليف أحمد مراد، وإخراج مراد حامد، ويشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري، وتدور أحداثه إبان ثورة 1919، عبر قصص حقيقية.