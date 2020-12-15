«سلامة الطفل».. إرشادات لسلامة الصغار خلال الإجازة الشتوية

الشارقة (الاتحاد) - مع بداية العطلة الشتوية المدرسية في دولة الإمارات، وتزايد الرحلات البرية ومغامرات السفاري، وتجمع العائلات في الحدائق والمتنزهات، تقدم إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، سلسلة من النصائح وإرشادات السلامة العامة والسلوكيات الصحيحة التي يتوجب على أولياء الأمور اتباعها لحماية أطفالهم من التعرض لأي خطر أو حادث، سواء أثناء خروجهم، أو وجودهم في المنزل.

تنصح «سلامة الطفل» أولياء الأمور بالحديث مع أطفالهم عن طبيعة المكان المتجهين إليه قبل الخروج من المنزل، وأن يكونوا مهيئين نفسياً للمكان وأهم الإجراءات التي يجب أن يلتزموا بها حتى لا يتعرضوا لأي مخاطر، وعلى الأهل الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون المكان مناسباً لفئات أطفالهم العمرية.

وتؤكد «سلامة الطفل» على ضرورة التزام الأطفال بوضع حزام الأمان، وجلوسهم في مقاعد السيارة المخصصة لهم، مع التأكد من إغلاق زر التحكم بالأبواب والشبابيك من قبل السائق، حفاظاً على سلامتهم، بالإضافة إلى ضرورة إبقاء حقيبة الاسعافات الأولية مع الأهل في كل مكان يذهبون إليه لاستخدامها في الحالات الطارئة.

ومع كثرة الرحلات البرية والمغامرات والتخييم في الصحراء، توجه «سلامة الطفل» الأهالي إلى ضرورة أخذ جميع الاحتياطات التي تضمن سلامة أبنائهم، مثل ارتداء أدوات السلامة عند استخدام الدراجات الهوائية الصحراوية وركوبهم دراجة مناسبة لعمرهم، واستخدامها في الأماكن البعيدة عن الازدحام، والتأكد من جعل مسافة أمان بينهم وبين أماكن الشواء وإشعال النار، وارتدائهم الملابس المناسبة للمكان حسب درجات الحرارة.

وفي ظل بداية العطلة الشتوية، وبقاء الأطفال في المنازل، قد يتعرض الأطفال لبعض المخاطر دون وجود أحد من الكبار أو الأهل بجانبهم، مما يحتم على الأهل أخذ جميع الاحتياطات التي تحفظ سلامة الأطفال داخل المنزل، ومن هنا تؤكد سلامة الطفل ضرورة تهيئة المنزل لحماية الأطفال من الحوادث المنزلية، كحالات الاختناق أو اللعب بالأدوات الحادة أو السقوط من الشرفات، من خلال أتباع إجراءات السلامة العامة كوضع الأدوات الحادة في أماكن مرتفعة لا يمكن الوصول إليها، والتأكد من إحكام إغلاق النوافذ والأبواب وعدم إمكانية فتحها.