«حرقة» يدفع عائشة للهجرة غير الشرعيّة

محمد قناوي (القاهرة) - تعود الفنانة عائشة بن أحمد إلى الدراما التونسية بعد غياب 8 سنوات، من خلال مسلسل «حرقة» للمخرج لسعد الوسلاتي، سيناريو عماد الدين الحكيم، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

قالت بن أحمد، إن العمل يقدم رؤية فنية لقضايا اجتماعية، تتناول الهجرة السرية من منطلقات مغايرة للمضامين السائدة وتلقي الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين من مفقودين في عرض البحر وناجين في مراكز الحجز.

تجسد عائشة دور «الأم العزباء»، وهو دور مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، معتبرة أنه سيكون مفاجأة للجمهور التونسي والعربي بوجه عام، نتيجة جرأته، حيث اختارت الهجرة غير الشرعيّة للهروب من نظرة المجتمع للأم العزباء، على حد تعبيرها.

وأشارت عائشة إلى أنها تصور حالياً مشاهدها في مسلسل «تقاطع طرق» مع منى زكي وإخراج تامر محسن، والعمل من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول زوجين ينشأ بينهما العديد من الخلافات، ومنها زواجه الثاني، فتقرر الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

وسينمائياً تستعد بن أحمد للمشاركة في فيلم «ريتسا»، مع محمود حميدة، ومن المقرر انطلاق التصوير هذه الأيام، من تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير وتقدم شخصية بنفس اسم الفيلم الذي تدور أحداثه حول 3 قصص حب، لكل واحدة أحداثها وخطوطها المنفصلة.

وعبرت عائشة عن سعادتها بردود الفعل حول فيلم «توأم روحي»، قائلة: إنها فاقت توقعاتي، فلم أكن أتخيل كل هذا النجاح والأصداء الواسعة على العمل، الذي يقوم ببطولته حسن الرداد، وأمينة خليل، والراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وأكدت عائشة اعتزازها بالمشاركة في لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفيلم بمدينة «وجدة» الذي عقد «أون لاين» في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وقالت إنها فخورة وسعيدة بهذه التجربة الثرية.