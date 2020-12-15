"مصروف" الأبناء.. استثمار لا يقدر بثمن

كلما تعلم الأطفال كيفية إدارة المال في سن مبكرة، كان ذلك أحسن، حيث إن من شأن ذلك أن يحسن من فرص تمتعهم بأمور مالية سليمة في الكبر، وأن يساعدهم على تجنب أي مخاطرة مالية، حتى وهم بعد في سن الطفولة.

وهذا هو السبب لماذا ينصح الخبراء الآباء بأن يوضحوا لأبنائهم كيفية استخدام المال في مرحلة ما قبل دخول المدرسة. ويقول مارك أورلين، وهو باحث بمعهد الشباب الألماني: "يمكن فعل ذلك من خلال الألعاب، مثل لعبة محل بقالة".

ومن أجل توضيح معنى المال للأطفال، يمكن الإشارة إلى أشياء مألوفة لديهم. فعلى سبيل المثال، يذهب بابا وماما إلى العمل للحصول على مبلغ معين من المال يضعونه في البنك، ثم يأخذونه لشراء الغذاء للأسرة أو لدفع الإيجار، إلى آخره.

وتقول يوليانه فايس، وهي المتحدثة الإعلامية باسم رابطة البنوك الألمانية: "أسهل طريقة لتعليم الأطفال إدارة المال هو من خلال الحصول على مصروف". وفي كثير من الحالات، سوف يريد الأطفال الادخار ويمكن أن يكون من المفيد الاستعانة بحصالة.

وبدءاً من سن الثانية عشرة، بحسب فايس، من المنطقي فتح حساب مصرفي لمصروف الطفل.

وتشير فايس إلى أن "الشباب يتعلمون بهذه الطريقة كيف يتعاملون مع الحساب المصرفي، وبطاقته".