«المنبت» أضواء وفن وموسيقى على جزيرة الجبيل

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات عن تحفة فنية متحركة مستوحاة من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات بعنوان «المنبت» لمشاهدة الفعالية التي تجمع الأضواء والفن والموسيقى على ضفاف جزيرة الجبيل في أبوظبي ابتداءً من اليوم وتستمر حتى 30 يناير 2021.

وتم مساء أمس عرض التحفة الفنية «المنبت» للإعلاميين والشركاء الاستراتيجيين، واستوحي هذا العمل الفني المتحرك من الاحتفال الرسمي «غرس الاتحاد» الذي أقيم مساء الثاني من ديسمبر احتفالاً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، والذي تضمن عرضاً تمثيلياً للمراحل والتطورات التي تمر بها البذرة عندما تنمو لتصبح فسيلة ثم تزهر ويشتد عودها، والتي تحاكي مسيرة الاتحاد ونهضة دولة الإمارات وازدهارها.

تذاكر

وسيتم طرح التذاكر لحضور الفعالية التي تفتح أبوابها ابتداءً من اليوم بسعر رمزي يبلغ 30 درهماً للبالغين، و15 درهماً لمن تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاماً ليتمكنوا من الاستمتاع بهذه الفعالية التي تجمع عناصر جمالية ضمن البيئة الطبيعية لغابات القرم في جزيرة الجبيل.

400 شخص

وحرصاً على توفير تجربة رائدة للمشاهدين، خصصت اللجنة المنظمة منطقة شاطئية تتميز بإطلالة على التحفة الفنية، وتتسع هذه المنطقة لحضور يبلغ 400 شخص، حيث يمكنهم الجلوس والاستمتاع بهذا العمل الفني المتحرك مع اتباع إرشادات التباعد الجسدي، ويعود ريع التذاكر لدعم برامج ومشاريع حماية وإكثار أشجار القرم التي ترتبط بشكل وثيق مع تاريخ الإمارات، وتشكل غاباتها الممتدة على سواحل الدولة بيئة تدعم التنوع البيئي وتحمي الشواطئ من التآكل.

محتوى مرئي

وبهذه المناسبة، صرح خلفان المزروعي، عضو اللجنة التنفيذية المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات: «يقدم (المنبت) لضيوفه عملاً فنياً متحركاً بمحتوى مرئي مذهل، ونحن سعداء بتقديم هذه التحفة المتحركة التي تحييها الأضواء والمستوحاة من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، وتجسيداً لقيم التضامن والوحدة التي يقوم عليها الاتحاد، عملنا على أن نتيح المجال للجمهور لمشاهدة هذا العمل الفني الإبداعي».

وصممت هذه التحفة الفنية المتحركة من قبل فريق من المبدعين الإماراتيين بالتعاون مع المخرجة العالمية إس ديفلين، التي سبق لها المشاركة في تصميم العديد من العروض العالمية والتي دمجت خلالها الموسيقى مع اللغة والضوء، وجاءت الفكرة على شكل منحوتة فريدة متحركة ومضيئة عائمة على سطح البحر مضاءة بصور رقمية وتأثيرات ضوئية، ويُعد المكعّب الدوّار من أكثر ما يميز أعمال ديفلين، فقد استخدمته في مجموعة متنوعة من السياقات والمواقع والمقاييس، حيث كشف المكعّب عن أربعة تصاميم محفورة على كل جانب، وهي البذرة، والبرعم، والزهرة، وانتشار البذور، وعلى المنحوتة الأكبر ظهر عرض للبذرة، وهي تنبض بالحياة لتتحول إلى برعم ثم إلى زهرة وأخيراً تنتشر بذورها في كل مكان.

معايير الصحة والسلامة

تماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات، تتم المحافظة على التباعد الجسدي في منطقة الفعالية، كما يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع الحضور.

غروب الشمس

يفتح موقع هذا العمل الفني المتحرك أبوابه أمام الزوار ابتداءً من الساعة 5:00 مساءً يومياً، ما عدا يوم الأحد، ليستمتع الحضور بمشهد غروب الشمس وراء غابات القرم وليتسنى لهم الوصول إلى مقاعدهم قبل ابتداء الفعالية بمحتواها المرئي المذهل في تمام الساعة الـ 6 ولغاية

الـ 8 مساءً.